ASEGURA ITSM VINCULACIÓN Y FORMACIÓN EXITOSAS DE SUS UNIVERSITARIOS CON SECTOR PRODUCTIVO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tamaulipas.– Como parte del fortalecimiento de la vinculación de sus estudiantes con el sector productivo, alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) realizaron la presentación final de sus proyectos de residencias profesionales en el Ingenio El Mante, perteneciente a Grupo Pantaleón.

Más de una docena de estudiantes de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión Empresarial concluyeron sus residencias profesionales en dicha empresa, poniendo en práctica los conocimientos aprendidos en el aula, comentó Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director del plantel.

Explicó que, durante las estancias, las y los jóvenes desarrollaron proyectos en áreas estratégicas como calidad, laboratorio, elaboración, gestión ambiental, producto terminado, almacén, recursos humanos, relaciones laborales y seguridad, aportando soluciones reales que contribuyen a la mejora continua de los procesos industriales.

“La residencia profesional consolida la formación académica de nuestros estudiantes al permitirles enfrentar retos reales del sector productivo. Nos enorgullece verlos concluir esta etapa en una empresa de alto impacto regional como Grupo Pantaleón, demostrando competencia, responsabilidad y compromiso”, recalcó.

Resaltó que, con estas acciones, el Instituto Tecnológico Superior de El Mante reafirma su compromiso con la sociedad de formar profesionistas altamente capacitados, con experiencia práctica y visión estratégica, contribuyendo al desarrollo económico de la región, acorde con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García.

Cuarto Poder de Tamaulipas/