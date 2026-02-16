ATIENDE BOMBEROS DE ALTAMIRA EMERGENCIA DE INCENDIO EN VIVIENDA ABANDONADA

ALTAMIRA, TAM., 16 Febrero 2026.- En atención a la instrucción del alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, de brindar respuesta oportuna ante situaciones que representen riesgo para la población altamirense, el heroico Cuerpo de Bomberos de Altamira atendió un incendio registrado en una casa habitación en estado de abandono.

El siniestro fue reportado en la calle Coruña, edificio 312-B, en el Fraccionamiento Haciendas II, movilizando de inmediato a elementos del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con la Dirección de Protección Civil Municipal.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron que el inmueble se encontraba deshabitado, por lo que procedieron a realizar las maniobras necesarias para controlar y extinguir el fuego. Gracias a la rápida intervención, se evitó que las llamas se propagaran a viviendas aledañas, salvaguardando la integridad de las familias del sector.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a los números, Bomberos: 833-264-4027; Emergencias Generales: 833-264-6445; Protección Civil 833-473-0017, y al número de emergencias 911, a fin de prevenir incidentes mayores y proteger a la comunidad.