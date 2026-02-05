REALIZA SALUD PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE APLICACIÓN DE VACUNAS EN TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Llera, Tamaulipas.- Para evitar complicaciones en la salud por padecimientos que son prevenibles por vacunación como el sarampión, la Secretaría de Salud en coordinación con los Ayuntamientos de Tamaulipas, puso en marcha el Programa de Reforzamiento de Aplicación de Vacunas.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el jefe del Departamento de Vacunación, Jesús Zarate Torres y la directora del Distrito de Salud para el Bienestar 1 de Victoria, Zelenney Rodríguez Mendoza, acompañados por el presidente Municipal, Moisés Borjón Olvera, realizaron el evento protocolario para unificar el trabajo preventivo y de aplicación de los biológicos en las zonas rurales y la cabecera municipal de Llera.

“Contamos con los insumos necesarios y las dosis de vacunas que la población requiera para completar esquemas, aplicar refuerzos y hacemos énfasis en la previsión de la vacuna del sarampión, que luego de registrar 12 casos en el 2025, afortunadamente en este año se encuentra en contención en esta entidad”, sostuvo Zárate Torres.

Dijo que es preferible una vacuna, que una hospitalización por complicaciones y por no contar con ella y ahora toca aquí en Llera, como ya se hizo en el municipio de Padilla, aplicar este trabajo preventivo y para ello se requiere del apoyo de todos ustedes.

Por su parte Zelenney Rodríguez Mendoza, agregó que por indicación del gobernador Américo Villarreal Anaya, se acerca este tipo de beneficios para proteger a la población en general y se contempla impartir pláticas y se trabajará en la logística con los presidentes municipales, comisariados ejidales, personal educativo, entre otros.

En esta jornada preventiva, se aplicará la vacuna triple viral para proteger del sarampión a las niñas y niños de 6 meses hasta los 9 años y doble viral para la población de 10 a los 49 años; las vacunas de temporada invernal como COVID, influenza y Neumococo; así como se completarán esquemas de vacunación a quien lo requiera.

Cabe mencionar que actualmente se vive mucha desinformación sobre las vacunas, pero está comprobada su protección, se distribuyen en todo el país de manera gratuita y tienen una aprobación nacional e internacional que nos garantiza que son seguras, efectivas y funcionan para lo que están hechas.

El evento y plática preventiva se llevó a cabo en las instalaciones de la presidencia municipal de Llera y se contó con la asistencia de los regidores Policar Polar Manríquez; Rosa María Obregón García; Rolando Pérez Balderas y Osvaldo Duña, entre otros invitados.

Cuarto Poder de Tamaulipas/