ANALIZAN RESULTADOS Y ACCIONES DEL PLAN ESTATAL DE MANEJO DEL FUEGO 2025

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer la colaboración interinstitucional y coordinar estrategias de prevención y combate de incendios forestales, se llevó a cabo la 3ª Reunión del Comité Estatal de Manejo del Fuego (CoEMF), donde autoridades estatales y federales analizaron estadísticas, avances operativos y planearon acciones conjuntas.

La directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores dijo que durante el 2025 se registraron 23 incendios forestales, afectando una superficie de 19,427.62 hectáreas. El estrato más impactado ha sido la hojarasca, seguido de arbustos y matorrales.

Asimismo, se presentaron los avances en los indicadores y metas del Plan Operativo Estatal de Manejo del Fuego 2025 (POEMF), destacando que la Secretaría de Desarrollo Rural otorgó recursos para la apertura y mantenimiento de brechas cortafuego, además de la capacitación de 80 personas en la NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023 durante el presente año.

Durante la reunión también se dio a conocer el Programa Estatal de Manejo del Fuego a largo plazo (PEMF) y se anunció que en 2026 el CoEMF del Estado de Tamaulipas participará en el Foro Regional del Norte, con el propósito de establecer los indicadores y objetivos que integrarán dicho programa.

“En materia de desarrollo de capacidades, se informó que se realizaron siete cursos de capacitación básica, con la participación de 213 personas, entre funcionarios, combatientes y brigadistas de Protección Civil, así como un curso especializado en el que participaron 26 personas”, destacó.

Por su parte, el gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura comunicó que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Gubernamental que establece zonas de veda para el uso del fuego en Tamaulipas, el cual estará vigente del 1 de febrero al 31 de agosto de cada año, con el objetivo de disminuir el riesgo de incendios forestales.

Finalmente, se presentó la propuesta de inclusión de nuevos integrantes al CoEMF, con el fin de fortalecer la participación de dependencias con funciones, atribuciones y capacidades en el manejo integral del fuego.

La reunión contó con la participación de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Cuarto Poder de Tamaulipas/