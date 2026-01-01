RECIBE XICOTÉNCATL EL 2026 CON TRADICIONAL JARIPEO Y GRAN AMBIENTE FAMILIAR

La alcaldesa Mariela López Sosa destacó que estas actividades fomentan la convivencia familiar bajo un esquema de seguridad permanente.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tamaulipas. – Con el objetivo de preservar las tradiciones locales y fortalecer el tejido social, el municipio de Xicoténcatl dio la bienvenida al Año Nuevo con la realización de un magno jaripeo, evento que congregó a cientos de familias en un ambiente de fiesta y tranquilidad.

La Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, informó que estas actividades fueron diseñadas para ofrecer espacios de esparcimiento sano para los habitantes y visitantes que aprovechan las festividades decembrinas para reunirse en la región.

Para garantizar que el festejo se desarrollara sin incidentes, el Gobierno Municipal implementó un operativo de vigilancia y atención ciudadana. La alcaldesa subrayó que se contó con la presencia permanente de paramédicos y personal de emergencia en las inmediaciones del recinto, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las y los asistentes en todo momento.

Con estas acciones, Xicoténcatl reafirma su compromiso con el fomento a la cultura y la seguridad pública, iniciando el ejercicio administrativo de 2026 con una respuesta positiva por parte de la ciudadanía.