RECONOCE CONAPRA ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS PARA PREVENIR ACCIDENTES EN EL HOGAR Y VÍA PÚBLICA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. – “Tamaulipas cumple con las normativas, acciones y metas para la prevención de accidentes en todas sus modalidades, así como para lograr la disminución de los mismos”, así lo declaró el subdirector del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud del Gobierno de México (STCONAPRA), Israel Rosas Guzmán.

Fue en su vista de supervisión y capacitación en donde el funcionario federal informó sobre los avances y las estrategias que el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya ha implementado para disminuir y trabajar en la prevención de los accidentes, tanto en el hogar, en el trabajo como en la vía pública.

Dijo que aunque el programa tiene una calificación de 9, como quiera existen áreas que se deben mejorar, y más allá de venir a supervisar, vienen a otorgar todo el apoyo que la entidad requiera.

“El equipo del COEPRA (Consejo Estatal para la Prevención del Accidentes) ha dado muy buenos resultados, tal es el caso del curso que vinimos a impartir, que luego de 2 años de gestionarlo, se logró realizarlo para formar auditores de seguridad vial. También en esta ocasión supervisamos la logística y organización que da el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) al momento de atender las llamadas de emergencia”, señaló.

Explicó que fueron 3 componentes los que el equipo de la federación vino a verificar al estado de Tamaulipas, tal es el caso del trabajo que realiza el CRUM, la atención que otorga a los grupos vulnerables y la seguridad vial.

Y es que señaló que en México se tiene un registro de más de 16 mil fallecimientos durante el 2023 y Tamaulipas registró 251, de los cuales se tiene conocimiento que un gran porcentaje de estos accidentes corresponden a los motociclistas, superando a los peatones, que también son un grupo altamente vulnerable dentro de la seguridad y movilidad vial.

Por último, destacó que el país está comprometido a la diminución global de los accidentes, que en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en el 2021 disminuyeron en un 5 por ciento, pero siguen constituyendo un problema de salud pública, ya que existe el compromiso de disminuirlos hasta en un 50 por ciento para el año 2030.

Cuarto Poder de Tamaulipas/