IMPULSAN TURISMO SOCIAL EN TAMAULIPAS

-Día a día se incrementan los viajes, lo mismo a los pueblos mágicos, que a playa Miramar, la Reserva de la Biósfera El Cielo, entre otros más

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tamaulipas.- Con este viaje de fin de semana a la Reserva de la Biósfera El Cielo, se superaron las mil personas que han disfrutado gratuitamente de un viaje en Tamaulipas, gracias al programa Lazos del Bienestar, coordinado por el DIF Tamaulipas, presidido por María de Villarreal, y la Secretaría de Turismo, que encabeza Benjamín Hernández Rodríguez.

El funcionario estatal, explicó que entre las actividades que se desarrollaron estuvieron el turismo de naturaleza y aventura, realizando senderismo hacia la Cueva de Agua, así como el avistamiento de aves con un guía de la localidad, además de disfrutar la observación estelar nocturna. También participaron en la tirolesa, realizaron el paseo en lancha en la Bocatoma 2, así como recorridos interpretativos, acompañados por guías del ejido San José de Gómez Farías.

Aseguró que dentro de las actividades de Lazos del Bienestar también se incluyen dinámicas de reflexión, expresión emocional y actividades de integración y liderazgo.

Hernández Rodríguez señaló que los jóvenes del polígono Echeverría de Ciudad Victoria también disfrutaron de una fogata grupal y hospedaje en cabañas ecológicas, además de la gastronomía tamaulipeca y un recorrido especial por el Parque Recreativo Biósfera El Cielo.

Hernández Rodríguez, destacó que este viaje de turismo social contribuye al desarrollo integral de la juventud tamaulipeca, promoviendo el bienestar emocional, la convivencia segura, el fortalecimiento comunitario y experiencias positivas dentro del entorno natural protegido.

Cuarto Poder de Tamaulipas/