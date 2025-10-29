CELEBRA GÓMEZ FARÍAS EL XANTOLO CON LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Reviven tradiciones de Día de Muertos en el poblado 601 y comunidades aledañas

Bajo el impulso del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Frank de León, la fiesta de Xantolo —variante huasteca del Día de Muertos— se vive con gran algarabía y participación en el municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, destacando la contribución de las instituciones educativas y la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – Las tradiciones del Día de Muertos han comenzado a sentirse con fuerza en Gómez Farías, conocido como “el municipio más bonito de Tamaulipas”, gracias a la emotiva fiesta de Xantolo organizada por las instituciones educativas del poblado 601 y comunidades cercanas.

La celebración, caracterizada por su profundo significado cultural y colorido, reunió a alumnos, maestros y padres de familia, reviviendo con entusiasmo las costumbres milenarias de la región Huasteca.

El presidente municipal, Frank de León, asistió al evento para expresar su agradecimiento y reconocimiento a quienes hicieron posible esta muestra de identidad.

“Agradezco de corazón a la maestra María del Carmen Chávez, jefa del departamento de la dirección de educación media superior, a todos los maestros, padres de familia y alumnos, por hacer esta celebración posible”, destacó el alcalde De León.

En un ambiente de alegría y unión, los participantes honraron a los fieles difuntos, demostrando que las tradiciones se mantienen vivas y fuertes en el municipio. El alcalde concluyó que Gómez Farías continúa siendo un referente donde las celebraciones de Día de Muertos se viven con un espíritu festivo que refleja la personalidad del mexicano frente a la muerte.