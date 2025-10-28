ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD: COMPROMISO PERMANENTE DEL GOBIERNO DE GONZÁLEZ

Refuerzan Dirección de Servicios Públicos con instalación y rehabilitación de luminarias en calles y avenidas; invitan a la ciudadanía a realizar sus reportes para optimizar el servicio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

González, Tamaulipas. – El Gobierno Municipal de González, bajo la dirección del Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de todas las familias que residen en el municipio. Este compromiso se traduce en acciones concretas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Una de las áreas prioritarias es la iluminación pública, considerada clave para la prevención del delito y la seguridad vial. En este sentido, la Dirección de Servicios Públicos mantiene un trabajo fuerte y constante en la instalación y rehabilitación de luminarias a lo largo de las principales calles y avenidas de la cabecera municipal y sus comunidades.

Las autoridades municipales han enfatizado que esta labor no es una acción aislada, sino un trabajo permanente que se mantendrá a lo largo de la administración para asegurar entornos más seguros y transitables para todos.

¡La Participación Ciudadana es Clave!

Para maximizar la eficiencia de estos esfuerzos, el Gobierno Municipal extiende una cordial invitación a la ciudadanía a sumarse activamente a esta iniciativa. La participación ciudadana es clave para identificar y atender con mayor prontitud las áreas que aún requieren de la rehabilitación o instalación de nuevas luminarias.

Se exhorta a los habitantes de González a seguir realizando sus reportes a través de las Líneas de Atención Ciudadana dispuestas para tal fin. La colaboración de los vecinos permite a los equipos de Servicios Públicos enfocar sus esfuerzos de manera más eficiente donde la necesidad es más urgente.

📲 Líneas de Atención Ciudadana para Reportes:

836 121 4472

836 134 5796

Juntos Seguimos Sumando Voluntades para construir un González mejor iluminado y más seguro.