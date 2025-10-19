CONMEMORA SALUD DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

-Con el lema “Si tú estás bien todo está mejor”

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dio el banderazo de salida a la cuarta edición de la Caminata Estatal contra el Cáncer de Mama “Si tú estás bien, todo está mejor”.

Como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y acompañado de la líder de la burocracia estatal, Blanca Valles Rodríguez; de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López; y de su esposa la señora Yolanda Rivera de Hernández, el titular de Salud llevó a cabo la carrera de concientización y sensibilización de este padecimiento, así como incrementar la responsabilidad de mujeres, hombres y población en general en la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

En un recorrido por la avenida del 17 para posteriormente hacer escala en la explanada del Paseo Méndez de esta ciudad capital, trabajadores de las diferentes dependencias del gobierno estatal y población en general se dieron cita para reiterar el compromiso que, como ciudadanos, tenemos para hacer frente a la lucha contra el cáncer.

En su mensaje, el secretario de Salud reiteró que, “estamos unidos en una lucha contra un problema de salud pública que nos afecta a todos” y con el apoyo del doctor Américo Villarreal Anaya, en Tamaulipas se están haciendo cambios y acciones que han permitido la reducción y la detección temprana del cáncer de mama como son las instalaciones de aceleradores lineales y la implementación de los dispositivos iBreast Exam que están recorriendo todos los municipios.

Hizo un llamado a realizar actividad física como caminar, ya que es una manera para prevenir enfermedades y tiene un gran impacto en la diminución de este tipo de padecimiento. También exhortó a que conozcan y se realicen los estudios de tamizaje correspondientes a su grupo de edad y los de detección oportuna acorde a su sintomatología clínica específica; y no olvidar que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo.

En el evento, también se contó con la presencia de la diputada, Katalyna Méndez Cepeda; el delegado del IMSS José Luis Araiza Aguilar, el subdirector médico del ISSSTE, Iván Cortina; la directora de la Unidad de Enfermería, Irma Barragán Alvarado; la titular del Distrito de Salud para el Bienestar número 1, Zelenney Rodríguez Mendoza, entre otros invitados e invitadas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/