ESTUDIANTES DE LA UAMM MANTE AGRADECEN APOYO PARA ASISTIR A EXPO-CIENCIAS INTERNACIONAL EN EMIRATOS ÁRABES

Jóvenes estudiantes reconocen el respaldo del Gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Presidenta Patty Chío para Lograr su Participación en el Evento Científico.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tam. – Los estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante (UAMM), María Fernanda Quintos Ploneda y José Román Trejo Morales, han expresado su profundo agradecimiento por el valioso apoyo que recibieron del Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y de la Presidenta Municipal de El Mante, Patty Chío, el cual les permitió asistir a la Expo-Ciencias Internacional 2025, celebrada recientemente en Emiratos Árabes Unidos.

María Fernanda Quintos Ploneda y José Román Trejo Morales, destacados alumnos de la UAMM Mante, manifestaron su gratitud hacia las autoridades por creer en su proyecto y brindarles la oportunidad de representar a Tamaulipas y a México en un escenario científico de talla mundial. Su participación en la Expo-Ciencias Internacional 2025 no solo representó un logro personal, sino también un importante impulso para la investigación y el desarrollo tecnológico en la región.

“Estamos sumamente agradecidos con el Gobernador Américo Villarreal Anaya y con la Presidenta Patty Chío por su invaluable apoyo. Sin su respaldo, nuestra participación en la Expo-Ciencias Internacional no habría sido posible,” declaró María Fernanda Quintos Ploneda. Por su parte, José Román Trejo Morales añadió: “Esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad. El apoyo que recibimos nos motiva a seguir trabajando arduamente en nuestros proyectos y a poner en alto el nombre de nuestra universidad y de Tamaulipas.”

La participación de los estudiantes de la UAMM Mante en la Expo-Ciencias Internacional 2025 es un claro ejemplo del talento y la capacidad de los jóvenes tamaulipecos, así como de la importancia de invertir en la educación y el desarrollo científico. El apoyo brindado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya y la Presidenta Patty Chío refleja su compromiso con el impulso de la investigación y la innovación en el estado, sentando las bases para un futuro más próspero y competitivo.