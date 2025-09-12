MELCHOR BUDARTH RINDE SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2024 2027 EN OCAMPO

Sentando bases para el desarrollo, perfilan acciones enfocada en el bienestar y mejoramiento del nivel de vida de los ocampenses

El Secretario de Finanzas del estado y representante del gobernador Américo Villarreal Anaya felicitó a Budarth y su equipo por las obras y acciones realizadas

Destaco e extraordinario apoyo realizado de 93 MDP a Ocampo y reafirmó el compromiso de seguir colaborando con la administración municipal en beneficio de todos los habitantes de Ocampo

ALFREDO GARIA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas – En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el alcalde de Ocampo, Melchor Budarth Báez, presentó ante la comunidad ocampense su Primer Informe de Gobierno Municipal 2024-2027, destacando logros significativos en bienestar social, salud, educación, infraestructura hidráulica y de saneamiento, así como en infraestructura urbana y vivienda.

La comparecencia, celebrada en el auditorio municipal, inició con los honores de ordenanza a los símbolos patrios. El Secretario de Finanzas del estado y representante del gobernador Américo Villarreal Anaya, Dr. Jesús Lavín Verástegui, acompañó al alcalde, miembros del cabildo, invitados de honor y a la comunidad en general, quienes tuvieron la oportunidad de observar un video que resumió las acciones y obras realizadas durante el primer año de gestión.

En su mensaje, el alcalde Melchor Budarth detalló que, de las 39 obras realizadas tanto en la zona urbana como rural, sobresalen los avances en materia de agua potable, vivienda, pavimentación, construcción de cuartos dormitorio, arreglo de caminos, mejoramiento de unidades médicas, entrega de despensas y apoyos económicos directos a la población.

Ante el cuestionamiento implícito sobre la magnitud de las obras y acciones realizadas, Budarth respondió de manera directa y contundente: “Porque no me robo el dinero”, dejando clara su postura de honestidad y compromiso con el erario público.

Gracias a su capacidad de gestión, el alcalde agradeció públicamente al gobernador Américo Villarreal por la aprobación de 160 millones de pesos destinados a la rehabilitación de la carretera Chamal Viejo – Limón. Asimismo, reconoció la inversión de 50 millones de pesos adicionales para la construcción de un albergue para madres trabajadoras y cuatro obras de pavimentación hidráulica en las colonias El Choy y El Vergel.

Uno de los compromisos más importantes adquiridos por la administración de Budarth es el de solucionar el problema histórico de la escasez de agua. En este sentido, el alcalde arranco su gestión en este vergel tamaulipeco con el saneamiento de deudas millonarias heredadas a la COMAPA y la construcción y rehabilitación de pozos y equipos de bombeo. Reafirmando esta prioridad , anunció avances en un magno proyecto ya aprobado por el cabildo y dictaminado por BANORAS, con una inversión de 20 millones de pesos. Solicitó el apoyo del gobernador, a través del Dr. Lavín Verastegui, comprometiéndose el municipio a aportar 8 millones de pesos y el estado 12 millones para su ejecución.

Emocionado, Melchor Budarth reconoció haber entregado lo mejor de sí mismo en la tarea de servir a su pueblo. “Yo amo a su gente, me parte el alma que mi Ocampo todavía esté muy rezagado. Vamos a salir adelante. En 2026 vienen grandes cosas para el bienestar de todos y con visión de progreso. Seguiré trabajando cada día más dando lo mejor de mí. Los invito a seguir más unidos, estamos por el camino correcto y seguiremos cambiando a Ocampo para bien de todos y por el Ocampo que se merecen”, expresó.

El Dr. Lavín Verastegui, tras recibir formalmente el informe de gobierno 2024-2027, felicitó en nombre del gobernador Américo Villarreal y en el suyo propio al alcalde y a su equipo por el trabajo realizado. Destacó las extraordinarias obras ejecutadas con el apoyo estatal, por un monto de 93 millones de pesos, y reafirmó el compromiso del gobierno del estado de seguir colaborando con la administración municipal en beneficio de todos los habitantes de Ocampo.

Acompañaron y felicitaron a Budarth Báez en su Primer Informe 2024-2027 el Diputado federal. Cesar Augusto Verastegui Ostos, Ing David Pérez Salas Villasana representante del secretario general de gobierno, los alcaldes: Mariela López Sosa, de Xicoténcatl; Gladis Vargas Rangel de Miquihuana; Dr Moisés Borjon Olvera, de Llera de Canales; Eleazar Fortuna Maldonado, representante del alcalde de Tula, René Lara Cisneros; Sergio Tulio Arvizu Andrade, representante de la presidenta de El Mante Patty Chío de la Garza

Respaldaron y reconocieron la tarea realizad por Budarth Báez los ex alcaldes José Rubén León Montalvo, Almaquio Muñiz, Pedro Javier Muñiz Camacho, Vicente Guerrero Sánchez y Miguel Ángel Banda Domínguez, así como a comunidad educativa del municipio y el Prof. Matías Gutiérrez Guerrero titular del CREDE Loma Alta de la SET responsable de la gestión educativa en Xicoténcatl, Gómez Farias y en este vergel tamaulipeco.