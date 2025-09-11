GÓMEZ FARÍAS PRIORIZA LA SALUD CON JORNADA MÉDICA EN EL POBLADO 601

El alcalde Frank de León reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad, impulsando una jornada de salud integral en el Poblado 601 gracias al esfuerzo del personal médico y colaboradores.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – En un esfuerzo por acercar los servicios de salud a las comunidades más alejadas, el gobierno municipal de Gómez Farías, encabezado por el alcalde Frank de León, llevó a cabo una exitosa jornada médica en el Poblado 601. El evento, que contó con una amplia participación de residentes locales, ofreció una variedad de servicios médicos gratuitos, desde consultas generales hasta exámenes de detección de enfermedades.

“En Gómez Farías, la salud siempre será una prioridad,” declaró el alcalde Frank de León durante la jornada. “Estamos comprometidos a garantizar que todos nuestros ciudadanos tengan acceso a la atención médica que necesitan, independientemente de su ubicación o condición económica.”

La jornada de salud en el Poblado 601 fue posible gracias a la colaboración del personal de salud del municipio, así como de diversos voluntarios y organizaciones que se sumaron a la iniciativa. El alcalde De León destacó la importancia de este tipo de actividades para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Gómez Farías.

La jornada de salud en el Poblado 601 concluyó con gran éxito, superando las expectativas de los organizadores. Los residentes locales expresaron su agradecimiento al alcalde Frank de León y a todo el equipo de salud por su dedicación y compromiso con el bienestar de la comunidad. El gobierno municipal se comprometió a seguir impulsando este tipo de iniciativas en otras comunidades del municipio, con el objetivo de construir un Gómez Farías más saludable y próspero para todos.