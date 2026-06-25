EL MANTE VIBRA CON EL TRIUNFO DE MÉXICO EN UNA GRAN FIESTA FUTBOLERA ORGANIZADA POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

La Plaza Principal reunió a decenas de familias mantenses que disfrutaron de la transmisión del encuentro entre México y República Checa, en un ambiente de convivencia, entusiasmo y apoyo a la Selección Mexicana, en un evento encabezado por el Gobierno Municipal que preside Patty Chío.

El Mante, Tam.– La pasión por el futbol se hizo sentir la noche de este martes en la Plaza Principal de El Mante, donde el Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, organizó una convivencia familiar para disfrutar de la transmisión del partido entre México y República Checa.

Con un ambiente lleno de alegría, porras y emoción, familias completas se dieron cita para respaldar a la Selección Mexicana, convirtiendo el corazón de la ciudad en un punto de encuentro donde prevalecieron la unidad y el orgullo por los colores nacionales.

Durante el encuentro, niñas, niños, jóvenes y adultos vivieron intensamente cada jugada, celebrando en conjunto el desempeño del representativo mexicano en un espacio diseñado para fortalecer la convivencia social y el sano esparcimiento.

El Gobierno Municipal reafirmó así su compromiso de impulsar actividades que fomenten la integración de las familias mantenses y generen espacios de recreación para la comunidad, promoviendo además el espíritu deportivo y el sentido de identidad entre la población.