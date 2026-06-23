CONSOLIDA ITAVU EL PATRIMONIO DE FAMILIAS CON ESCRITURAS Y TERRENOS

• ​Entrega el instituto 12 escrituras y 15 lotes habitacionales en El Mante y Matamoros, brindando certeza jurídica y seguridad patrimonial

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a brindar bienestar, certeza jurídica y seguridad patrimonial a las familias tamaulipecas, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) continúa acercando sus servicios y programas a la población.

Estas acciones se realizan siguiendo las instrucciones del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, quien ha encomendado fortalecer e impulsar los programas institucionales. Con el liderazgo del director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, acerca estos beneficios a las y los tamaulipecos a través del programa ITAVU en Tu Colonia.

En el municipio de El Mante se llevó a cabo la entrega de 7 escrituras, acción que permite a las familias contar con la certeza legal sobre su patrimonio, brindándoles tranquilidad y seguridad para el futuro. El evento estuvo a cargo del Delegado Regional del instituto, Fernando Castelán Larios, quien destacó la importancia de seguir impulsando acciones que contribuyan al bienestar de las y los tamaulipecos.

Cada escritura entregada representa la consolidación del patrimonio familiar y la garantía jurídica sobre una vivienda, fortaleciendo la seguridad y estabilidad de quienes hoy reciben este importante documento.

Asimismo, en la Delegación de Matamoros se realizó la entrega de 15 lotes habitacionales en el fraccionamiento “Unidos Avanzamos”, así como la entrega de 5 escrituras a familias tamaulipecas, permitiéndoles avanzar hacia la construcción de un patrimonio seguro y legalmente respaldado.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Tamaulipas y del ITAVU de trabajar cerca de la ciudadanía, impulsando programas que mejoran la calidad de vida de las familias y generan mayores oportunidades de desarrollo.

Con hechos que transforman vidas, el Gobierno de la Transformación continúa fortaleciendo el derecho de las familias tamaulipecas a contar con un patrimonio seguro, contribuyendo a la construcción de comunidades más prósperas y con mayor bienestar.

Cuarto Poder de Tamaulipas/