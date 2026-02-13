CON MÁS DE 200 MIL DOSIS FORTALECE SALUD ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN, A ESTA ESTRATEGIA SE SUMA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA Y TRABAJADORES DEL CAMPO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con la disposición de más de 200 mil vacunas y para dar continuidad a las acciones y estrategias de aplicación contra el sarampión, en reunión de trabajo con el IMSS Bienestar, se acordó vacunar a la población penitenciaria de la entidad, así como trabajadores del campo y zonas de alta afluencia.

Lo anterior lo informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al señalar que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, este día se inició con la vacunación a la población que se encuentra en el centro penitenciario de Victoria, para posteriormente programar las visitas a los de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Altamira.

“Tenemos la instrucción del doctor Américo Villarreal Anaya, de implementar estrategias preventivas que reafirmen el compromiso de proteger a la población, y en estos centros, así como los que trabajan en el campo, se encuentra población vulnerable que debemos verificar que cuenten con la vacuna del sarampión, además de otros biológicos”, dijo Hernández Navarro.

En Tamaulipas, el Sector Salud tiene a disposición de la población 486 módulos de vacunación y la indicación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) es aplicar las dosis contra el sarampión a niñas y niños de 6 meses a 9 años; y Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no tengan ninguna dosis de la vacuna o tenga el esquema incompleto.

En este sentido, se debe aplicar una dosis para completar el esquema o en caso de que no tenga ninguna dosis se deben aplicar 2 para tener el esquema completo, una en el momento de contacto y la otra a las 4 semanas.

Cabe mencionar que actualmente en el país no se están aplicando vacunas a personas mayores de 50 años, debido a que se realizaron estudios en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde midieron la cantidad de anticuerpos protectores a diferentes grupos poblacionales y se encontró que las personas mayores de 50 años tenían los suficientes para su protección.

Aunado a ello, se determinó que cuando eran niños el sarampión era mucho más común y adquirieron la enfermedad y los anticuerpos que se generaron después de ésta, duran más tiempo o son de por vida, por ello no requieren de esta vacuna.

Cuarto Poder de Tamaulipas/