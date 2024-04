MORENA RECHAZA INFAMIA Y QUE EL PAN LUCRE POLÍTICA Y ELECTORALMENTE CON MUERTE DE NOÉ RAMOS

La presidenta de morena en Tamaulipas, Yuriria Iturbe Vázquez rechazó rotundamente las falsas afirmaciones y la infamia que los panistas y su dirigencia han cometido al pretender lucrar política y electoralmente con la muerte de Noé Ramos en Ciudad Mante.

Pero además, aseveró: “como toda la sociedad tamaulipeca, morena reconoce la pronta respuesta del Gobierno de Tamaulipas y de la Fiscalía del Estado para investigar y resolver este homicidio, al detener al presunto responsable. Por eso morena apoya, arropa y defiende la actuación de nuestro señor Gobernador, quien ha sido en repetidas ocasiones, objeto de infundios y calumnias sin fundamento”.

Dijo que todas las instituciones políticas y los actores participantes, especialmente en este proceso electoral concurrente, tienen el deber de actuar con responsabilidad, en el marco de la legalidad y cumpliendo todos los ordenamientos que encausan estas elecciones.

Es fácilmente explicable que la desesperación panista ante la pérdida de los derechos políticos del ex gobernador Cabeza de Vaca “los lleve a buscar raja política de tragedias tan lamentables como lo que sucedió en Ciudad Mante; más aún si observan las encuestas y tendencias electorales que evidencian que los tamaulipecos ya no quieren ser gobernados por Acción Nacional como lo demostraron en la elección de 2022”.

La Presidenta de morena, dijo que con ese motivo “y en actos de sobrerreacción y con toda la maldad política que ello implica, el Partido Acción Nacional, pretende lucrar con dicho evento pretendiendo generar un ánimo de negatividad social, que empañe con falsas acusaciones, a nuestras autoridades estatales”.

Por ello pidió que no olvidemos que venimos de un régimen estatal anterior, en el que se institucionalizó la violencia desde los cuerpos de seguridad y ha tenido que realizarse una profunda depuración de los mismos. “Y recordemos siempre, que en este gobierno no se ejercen complicidades, no se utiliza la violencia y se respetan siempre los derechos humanos”.

Aclaró que en morena estamos conscientes que las rivalidades electorales no nos convierten en enemigos a quienes ideológicamente pensamos diferente, pero habitamos en una misma comunidad, por lo que exhortó “a quienes hoy tratan de lucrar políticamente con hechos que a todos nos duelen y a que nos solidaricemos en el propósito de mantener la paz y la armonía en Tamaulipas”, dijo en rueda de prensa.

Acompañada del representante jurídico ante las instancias electorales, Andrés Norberto García Repper, así como los candidatos a la diputación local por el distrito 17 Alberto Moctezuma Castillo, así como Patricia Chío, candidata a la Presidencia Municipal de El Mante, respectivamente, Iturbe Vázquez, expresó que el acontecimiento a todos nos duele y la ciudadanía no quiere confrontaciones.

Por su parte Patricia Chío y el doctor Moctezuma coincidieron en que no se debe polarizar a las y los tamaulipecos en este proceso electoral, ni tampoco lucrar políticamente con ese hecho aislado.

En tanto, García Repper, dijo que “son los panistas siendo panistas haciendo carroña de la tragedia” y aclaró que lo ocurrido a Noé Ramos no tiene qué ver con violencia política, pero sí con un entorno de inseguridad en la zona, desafortunadamente, “no podemos ni debemos transpolar un hecho delictivo”, enfatizó.

Además, expresó: “todos sabemos que el panismo aprovecha, trata o intenta desacreditar porque también están a punto de perder las plurinominales, pese a que el Tribunal (electoral local) le acaba de obsequiar otras 72 horas para que corrijan el listado”.