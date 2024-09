OPINIÓN PÚBLICA/ Auditoría Superior tras los bandidos

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Este 17 de septiembre el Gobierno de Tamaulipas -POE- replicó el decreto de reformas al Poder Judicial, el cual entró en vigor precisamente en esta fecha para iniciar la profilaxis que urge en tribunales.

Oportunamente el Congreso local aprobó la minuta del Congreso de la Unión, a cuya votación se sumaron incluso panistas, en tanto otros se salieron del recinto para no levantar la mano, en señal de aprobación silenciosa por temor a sus jefes.

El extenso decreto fue publicado en el DOF la tarde del 15 de septiembre para entrar en vigor al día siguiente, con lo cual termina un largo debate entre derechistas y pensadores de avanzada de este país.

Inició igual el proceso electoral extraordinario para nombrar por voto ciudadano a ministros, magistrados y jueces en comicios del uno de junio del 2025.

A partir de la fecha, el Senado tiene 30 días para convocar a la elección y elaborar la lista de quienes aparecerán en las boletas.

El Congreso de Tamaulipas tendrá seis meses -15 de marzo del 2025- para adecuar la Carta Estatal a la nueva reglamentación. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y jueces deberán ser nombrados no más allá de junio del 2027, en concurrencia con la renovación de la legislatura y alcaldías.

A más tardar el 15 de diciembre, el jefe del Tribunal de Justicia, David Cerda, tendrá 90 días para entregar a Finanzas del Gobierno del Estado los dos fideicomisos que manejan a discreción: Fondo del Ahorro de los Trabajadores y Fondo Complementario de Pensiones para Magistrados y Consejeros, que virtualmente se manejan fuera de la Ley.

Según los estados financieros del 2023 (del Poder Judicial), ambos tienen depósitos por más de mil millones de pesos, salidos principalmente del erario que deben regresar a su origen. Obligaban con una parte pongo yo y otra el gobierno. Se acabarán los privilegios.

Y donde apenas comenzó el derecho de pataleo, es para los ex funcionarios de las COMAPAS que se fueron con “hebra”, billetes del erario. Se les dará la oportunidad de defensa antes de turnarlos a la Fiscalía Anticorrupción (la renovada).

Es así que el POE publicó en la misma fecha, un edicto para tratar de localizar a un tal Javier Mario Chávez Partida, ex Gerente General de la Comisión de Agua en Valle Hermoso, por un agandalle de por lo menos 155 mil varos en el año 2017.

Anda perdido el jovenazo. Los sabuesos de AS recibieron información de la Oficina Fiscal de que vive en Carretera 82 y 5ª, zonas centro del pueblo, pero no lo hallaron porque les dijeron que se divorció de su esposa.

Es la mano justiciera del Auditor Francisco Noriega Orozco que empieza a generar resultados en la persecución de los bandidos de las Comisiones de Agua y extenderá a otras dependencias.

Pecesillo flaco pero ya vendrán los gordos de la Comapa Zona Conurbada, Matamoros (JA) y Victoria, ex jefes involucrados en cuentas públicas incompletas del Gobierno cabecista y organismos descentralizados. Seguro que habrá cárcel para algunos.

Los presuntos delitos que cometieron no han caducado no obstante el paso de los años, como es el caso de Lorenzo Villaseñor González, ex gerente de la Comapa de Guerrero en 2013-2016, por “desaparecer” dos melones 110 mil pesotes.

Después de diez años van por él. No alcanzaría fianza.

Pendiente de ir a la Fiscalía Eric Salvador Reyes Castro, ex Gerente de la Comisión en Camargo. Quedó a deber un millón 720 mil. Ya lo multaron con 29 mil pesillos, pero no los pagó.

Son varios los pillines y pillinas que arrastran cola, como Myrna Lizbeth Galván de León, de la Comapa Gómez Farías que se fue con 161 mil pesos sin comprobar, desde 2017.

La Auditoría Superior comenzó a reactivar los procedimientos para darles el derecho de audiencia, defenderse y alegar en su defensa antes de continuar los procedimientos. No habrá borrón y cuenta nueva.

Por el mismo rumbo del Congreso del Estado, la Diputación Permanente emitió amonestación pública en contra de los diputados panistas Leticia Vargas Alvarez, Angel de Jesús Covarrubias Villaverde y Raúl Pérez Luévano, por su “comportamiento grosero y descortés” en sesión del 12 de septiembre.

Es un precedente de que el gobierno interno no permitirá conductas inadecuadas que alteren la buena marcha y respeto a la autoridad de la Mesa Directiva.

En el ámbito de las Universidad Autónoma de Tamaulipas, es grado saber que, en la visión transformadora del Rector Dámaso Anaya Alvarado, estudiantes de enfermería Nuevo Laredo comenzaron prácticas y colaboración académica con la Texas A&M International University (TAMIU), de los Estados Unidos.

Tema aparte, destacar la eficiencia de los servicios de limpia que demostró el ayuntamiento de Victoria que comanda Eduardo Gattas, durante las Fiestas Patrias. En al misma noche del Grito quedó libre de basura la Plaza Juárez, y después del desfile del día 16 la avenida 8 y toda la ruta de la parada cívica militar.