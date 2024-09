OPINIÓN PÚBLICA/ Panistas arrepentidos

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – El Ex-A-Tec Raúl Rodrigo Pérez Luévano, diputado en funciones como suplente de “Cachorro” Cantú, anda de llorón, porque le cargaron su voto como diputado a favor de la Reforma Judicial, en la sesión mañanera del 12 de setiembre.

Dice que no votó a favor si no en contra –abandonó el recinto- y quiere que así se establezca en el acta, aunque para efectos de validez del acuerdo de la legislatura, ya no hay reversa. Anda trasnochado porque el decreto ya estró en vigor.

¿Qué fue lo que pasó? Se salió de la sesión para no levantar el dedo. Si hoy anda con arrepentimientos, lo más seguro es que desde el lado “gringo” le jalaron las orejas, lo regañaron.

Es el jefe de finanzas del CDE que preside su compadre Cachorro, y anda desesperado, no halla que yerba hervir, como dicen en el rancho.

El fin de semana acudió al Tribunal Electoral, quejándose que los de Morena “le sacaron la lengua” y mojaron la oreja, cuando les dijo que “de manera equivocada se asentó su voto como a favor, cuando lo correcto fue en contra”. Es lo que dice.

Quien sabe en qué andará pensando el Sub contralor del cabecismo, porque las votaciones en la legislatura no son un juego de chiquillos.

Por si usted no tiene muchos antecedentes del señor Pérez, hemos de decirle que es el mismo individuo que apareció en primeras planas de la prensa nacional, cuando en marzo del 2023 presuntamente uno de los suyos, fue detenido por la FGR con un cargamento de dos melones de pesillos en efectivo.

Un boletín difundido por la Fiscalia dice que el decomiso del billete se hizo a Alberto Burciaga Morales, en un retén instalado en General Bravo, N. L., quien confesó que era dinero que debería entregar al jefe de Finanzas del panismo en Tamaulipas ­¿dinero sucio?.

Otros legisladores que no hallan que hacer (le quedaron mal al jefe) son Félix “Moyo” García Aguiar, Myrna Edith Flores Cantú y Marina Edith Ramírez Andrade, que confunden el Derecho Electoral con el Derecho Parlamentario. Se quejaron al Tribunal Electoral.

El día de la votación se salieron del recinto para no votar ¿para qué más? y de pronto se aparecieron y “votamos en contra de manera verbal cuando entramos al recinto”.

La minuta fue aprobada por 20 a favor, 10 en contra y una abstención. A los que se salieron del salón de sesiones, con excepción del señor Pérez, no les aplicaron el 115 de la Ley Interna que textual dice: “Si algún diputado abandona el Salón de Sesiones durante la votación o se abstiene de emitir su voto, el mismo se computará unido al de la mayoría que se forme con base en los diputados que sí lo expresen”.

Andan haciendo fuera del hoyo. Pidieron al TRIELTAM que les ayude a corregir, cuando no es tema de su competencia.

Se vale si es artimaña para tratar de librarse de la regañada “del otro lado”. Ningún tribunal puede hacer algo sobre un asunto que ya se aprobó, publicó y entró en vigor.

En Reynosa, tras la explosión de pirotecnia en la colonia Módulo 2000, el ayuntamiento que preside Calos Peña Ortiz ha invertido recursos para la reconstrucción de viviendas, según lo aprobó el cabildo.

César Torres Mendoza, uno de los afectados, expresa su agradecimiento: “Gracias a Carlos Peña por su apoyo, esperamos que siga por ese camino, los ciudadanos estamos muy agradecidos”. La ayuda llegó de manera oportuna y sin distinción de colores.

Por su parte Lizbeth Soto dice que “el gobierno municipal ha estado aquí presente, aclarando cada duda que hemos tenido referente a los gastos que se han proporcionado a causa de la explosión”.

Y este lunes, por la tarde, el Presidente López Obrador estará en la fronteriza Matamoros para develar un monumento en honor del revolucionario antiporfirista Catarino Garza Rodríguez, cuyos restos fueron localizados en Panamá. Como anfitrión, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, con una relación muy estrecha e intensa con Palacio Nacional.

La 4T reivindica así ante la nación a alguien que, si bien no olvidado, no se le había colocado en el lugar que le corresponde como luchador social que, de México se trasladó Costa Rica y Colombia donde empuñó las armas por la libertad de esos pueblos.

Fue asesinado por la derecha en Bocas del Toro, hoy parte de Panamá, el ocho de marzo de 1895, cuando tenía 35 años.

Con seguridad no será la última visita de López Obrador a Tamaulipas, porque en una de sus mañaneras anunció que, antes de culminar su ejercicio, entregará la Agencia de Aduanas, en Nuevo Laredo.

Este 22 de septiembre cumplió años ¿cuántos? la senadora Olga Sosa Ruiz. Calcule usted, vino al mundo en 1974, en Tampico.

Los ayuntamientos de Tamaulipas preparan ceremonia de transición, entrega recepción y protesta –aunque se trate de reelecciones- durante la última semana de septiembre. Arrancan el uno de octubre.

El matamorense Alberro Granados Fávila, tiene programado su evento el 28 de ese mes a las 20:00 horas en la plaza Hidalgo. Le entregará el encargado del despacho, Guillermo Sánchez Gaza.

En Victoria Eduardo Gattás lo ha programado para el martes 24 a las 17:30 en el Teatro Amalia G. de Casillo Ledón. Es reelección y dará a conocer los proyectos que tiene para los próximos tres años.

