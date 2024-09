OPINIÓN PÚBLICA/ Juez, prototipo de corrupción

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Dicen estar en paro, manifestándose en las calles, pero el Poder Judicial sigue mandando mugre a Tamaulipas. Según el Diario Oficial de la Federación, este 16 de septiembre entrará en funciones un juzgado de distrito más.

Es el 14 con sede en ciudad Victoria, con lo cual sumarán 15 en la entidad, de ellos cinco en la capital ¿realmente se necesita o es algún favor caro?.

Saben que ya se van, pero el acuerdo del Consejo de la Judicatura -se entiende que están de brazos caídos- fue tomado el 14 de agosto, sin mencionar quién será el jefe, pero que con seguridad no de la localidad sino producto de los arreglos inconfesables -sobre todo familiares- con que se manejan.

Hay cuatro jueces en Matamoros, uno de ellos el ya “famoso”, Faustino Gutiérrez Pérez, protector y, según evidencias, al servicio del ex Gobernador Francisco Javier García. Le ha otorgado a él, familia y cuatachos por lo menos una docena de amparos.

Es tan “suertudo” Faustino que el Consejo de la Judicatura decidió someterlo a juicio administrativo por sus presuntas irregularidades. El “castigo” fue cambiarlo de Reynosa a Matamoros, distante 80 kilómetros, donde sigue haciendo de las suyas.

Tuvo el descaro de salir a las calles a protestar por la Reforma Judicial que ya no tiene reversa. Tarde o temprano deberá irse ¿acaso buscará aparecer en las boletas del 2025 por Tamaulipas?. La elección deberá ser por región o circuito.

Al parecer es originario de Jalisco ¿participará en su tierra? La imagen que tiene aquí es del prototipo de corrupción que impera en el Poder Judicial.

Es tan grande su cinismo que, en la fronteriza, declaró a medios que la resistencia del PJ en contra de la reforma continuará, ahora en tribunales internacionales.

La realidad es que los auténticos trabajadores de base empezarán a regresar a sus actividades pasadas las Fiestas Patrias. No forman parte de la casta privilegiada.

Un sondeo del sindicato, publicado el 20 de junio de 2024, pregunta a los sindicalizados cómo se pueden mejorar las condiciones laborales. Respuesta clara de lo que ahí sucede, es la siguiente: “Evitando el acoso y hostigamiento por parte de los titulares, haciéndoles exámenes psicológicos a todos para ver si están en aptitud de coordinar y tratar bien a la base trabajadora”.

Cuánta razón, no todos pero sí la inmensa mayoría de jueces pueden ser materias prima para psicólogos y psiquiatras.

Otra respuesta asombra porque una mujer pide que los dejen cometer errores, equivocarse, y califica de déspotas a los jefes (jueces).

“Creo que pueden mejorar -las condiciones- cuando los superiores jerárquicos te permitan aprender y equivocarse, siendo verdaderos líderes y no tan solo jefes, motivándote, y también por la posición de privilegio que tienen, son muy déspotas”.

En efecto, cuando los déspotas ven que sus privilegios caen, agarran la calle, como Gutiérrez.

Su negra historia es muy larga. El último amparo que concedió al ex Gobernador, es para que Seguridad Pública no le retire guaruras permanentes a él, familia y ex colaboradores.

El Presidente López Obrador lo exhibió en una de sus mañaneras: “Es parte de la decadencia del Poder Judicial que está infectado de corrupución”.

En junio del 2022 el senador José Narro difundió en video que dice que Gutiérrez fue detenido por la FGR. La versión fue falsa, siguió al servicio del tejano

Tema aparte, en Tula se acabó la robadera de predios en el llamado Cerro de la Cruz, del que se apoderaron algunos de los últimos ex alcaldes, vendiendo actas de posesión a sus amigos y regalándolas a familiares.

De casi 11 hectáreas expropiadas por el Gobierno del Estado, donde se levantará la gigantesca “Cruz de Mayo”, resulta que solo hay una dueña, Patricia Ann Austin Mena, a quien le pagarán 167 mil pesos.

La familiar de un ex alcalde, Ma Abelina Aguilar Guzmán, quien participó en la fiesta de los bandidos, ni se presentó a las audiencias a reclamar. No tiene papeles. Le tocaban cinco mil pesillos en caso de tenerlos.

Ocho hectáreas no tienen dueño. Nadie ha presentado papeles que acrediten la propiedad.

Una cuarta parte de la mancha urbana del pueblo le fue robada a Patricia y su familia, y en el ajo tuvieron que ver los ex alcaldes Rodolfo Lara Castillo, Rigoberto García, Juan Andrés Díaz, “El Pitayero” Walle, “El Perfumado” René Lara, Saul Muñoz, Lenin “El Finito” Coronado y “Láminas” Leija.

Con la intervención directa del Gobernador Américo Villarreal, Tula, Pueblo Mágico, contará con la cruz gigante y mirador, con fines turísticos.