EL DIPUTADO MOCTEZUMA INAUGURA OFICINA DE GESTORÍA EN EL MANTE

El legislador del XVII Distrito reafirma su compromiso de cercanía con la ciudadanía y la transformación política desde el territorio.

ALFREDO GARCIA BECERRA

El Mante, Tamaulipas – En una jornada conmemorativa por el Día del Trabajo, el diputado local por el XVII Distrito, Dr. Alberto Moctezuma Castillo, inauguró su oficina de gestoría, un espacio que busca consolidar el vínculo entre el representante y sus representados, transformando el poder en servicio y la política en diálogo.

El evento contó con la presencia de figuras destacadas del ámbito político y educativo, incluyendo la mayoría de los diputados del Congreso del Estado, encabezados por el presidente de la junta de gobierno, Humberto Armando Prieto Herrera; el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado; la presidenta municipal de El Mante, Patty Chío de la Garza y la presidenta estatal de MORENA Mtra. María Guadalupe Gómez Núñez.

Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la junta de gobierno del Congreso, resaltó la importancia de la cercanía con el pueblo, una norma que se ha instaurado en MORENA y sus aliados, PT y PVEM. Felicitó a Moctezuma por la inauguración y expresó su confianza en su desempeño, tanto en el Congreso como en el territorio. “Sé que lo harás muy bien, como lo estás haciendo en el congreso del estado, créanme que eligieron bien, que tienen un buen representante…”, declaró Prieto Herrera

Por su parte, La presidenta estatal de MORENA, Mtra. María Guadalupe Gómez Núñez, enfatizó que la apertura de esta oficina demuestra el compromiso de su partido de no alejarse de la gente y de convertir el poder en un instrumento de servicio. “Aquí no hay distancia entre el representante y representado, aquí el pueblo manda”, remarcó. Gómez Núñez elogió a Moctezuma como un compañero de lucha, comprometido con los principios de la 4T y con la responsabilidad de representar con dignidad, humildad y fuerza al XVII Distrito, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

En su mensaje, Moctezuma Castillo agradeció el apoyo recibido y reiteró su compromiso de escuchar a la ciudadanía y de hacer política con el corazón. Destacó que la oficina de enlace no es solo un lugar de trámites, sino un punto de encuentro y diálogo, una puerta abierta para quienes necesiten ser escuchados. “Mi compromiso es claro, no queremos ser una oficina más, queremos ser un motor de cambio, queremos que cada gestión realizada se traduzca en resultados”, afirmó.

El diputado concluyó enfatizando la necesidad de la unión y el trabajo conjunto para transformar la política en una herramienta de transformación real, humana, cercana y sensible a la realidad de la gente.

Después del corte inaugural y la bendición del inmueble los asistentes acompañaron al diputado Moctezuma al recorrido de su oficina Entre los presentes destacaron dirigentes del Distrito de Riego 02 Mante, del FNADEZ, representantes de cañeros, obreros, trabajadores de la salud, directivos de la UAMM, Prepa Mante, del IESTM, IMEP, funcionarios y miembros del cabildo mantense, así como vecinos de la localidad