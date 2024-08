OPINIÓN PÚBLICA/ Nuevos tiempos de la UAT

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El porrismo ya es historia y el estigma de la corrupción se desvaneció con la llegada de la 4T a Tamaulipas.

La UAT invierte hoy en infraestructura, lo que antes se perdía “en el camino de la opacidad”, dijo el Gobernador Américo Villarreal este lunes al asistir al campus Victoria ¿a qué se refería?.

Por ejemplo, el 16 de noviembre del 2021 se dio el fallo de la licitación UAT-IR-AQ-010/2021 para “la adquisición de obsequios navideños para docentes de las diferentes unidades y facultades”.

Se le otorgó a Promociones y Servicios Gráficos de Tamaulipas. Las demás presuntas firmas convocadas al “procedimiento de invitación” no asistieron: Activa Publicidad en Movimiento y Grupo JGV ¿por qué?.

La compra fue por 2,900 termos con capacidad de 670 mililitros y el mismo número de mochilas grabadas con el emblema de la universidad, para los maestros.

Todo bien porque se trata de estímulos para los catedráticos. Solo un detalle: Censuraron los precios unitarios y el monto total ¿precios inflados? Ni modo que más bajos.

Con la renuncia de Guillermo Mendoza Cavazos terminaron los tiempos oscuros de la Universidad, los de otorgarse vehículos “chatarra” rematados, lo de pagar a profesionistas sin título.

La casa de cultura retomó el compromiso social, humanismo, brigadas multidisciplinarias, la asesoría jurídica perdida en los últimos rectorados.

Mejora en infraestructura, en investigación. Las participaciones federales y estatales tienen buen destino. En este año las inversiones superan los 400 millones de pesos en aulas, laboratorios, equipamiento, como quedó expuesto en el evento de Honores de este lunes.

Avanza como una de las mejor calificadas de México, igual que su Rector Dámaso Anaya. Está en el mejor momento para cumplir cabalmente, con transparencia, con los fines para los que fue constituida.

En los años de opacidad no “rendía” el dinero.

El mismo 16 de noviembre del 2021, se otorgó por asignación directa otro contrato para la compra de equipo de laboratorio a la facultad de Veterinaria, ocultando también cifras, y que a lo mejor ni se entregaron.

Tales compras incluyeron un espectrofotómetro DR6000, que en el mercado debe andar en 600 mil pesos ¿a cómo lo facturaron ellos? la sospecha. Mutilaron la información pública ¿efectivamente se entregó a Veterinaria?. Corrieron versiones que no.

Son los puntos oscuros a los posiblemente se refirió el ejecutivo la mañana de este lunes, o los seguros por el Barco Oceanográfico, por más de un millón de pesos, cuya póliza nunca fue localizada según informe de la Auditoría Superior de la Federación.

Otro dato de esos días oscuros y sospecha de corrupción, que deja mucho para mal pensar, es un contrato por 25 mil pesos mensuales pagados a Olga Hernández Limón, por prestación de servicios profesionales para “dar seguimiento a la estrategia para asegurar la calidad de los programas educativos”. Fue secretaria General.

La ASF, en la cuenta del 2020 -revisó 2,242 millones de pesos-, determinó que: “La UAT no contó con lineamientos, manuales, guías o metodología para riesgos de corrupción, y la obligatoriedad de revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción”.

Nuevos aires soplan en la casa de cultura. En el ranking nacional de rectores de universidades públicas, Dámaso Anaya ocupa el lugar cuarto, por encima de titulares de otras instituciones como la Universidad de Guadalajara o la misma UNAM.

Por casa de cultura, según análisis de Mextudia (guía de universidades de México), la de Tamaulipas se encuentra en el lugar 38 de las cien mejores instituciones del país.

Ahora la UAT trabaja en sintonía con los principios de la 4T: No robar, no mentir y no traicionar.

Tema aparte, el Gobierno del Estado, convocó este lunes a abogados de seis distritos judiciales, a inscribirse en el concurso para obtener fíats de notario, para lo cual, por primera vez en la historia de los fedatarios en Tamaulipas, se aplicarán exámenes de selección.

No son fíats de nueva creación, sino de vacantes por renuncia o fallecimiento de los titulares, o cambiaron de distrito.

El jurado calificador estará integrado por Jorge Luis Beas Gámez, Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, como presidente, llevando cono secretario a Raúl Enrique Padilla García, notario número 66

Vocales: Javier Aguilar Contreras, Guillermina Reynoso Ochoa y Rubén Hiram González, respectivamente presidente del Colegio de Notarios de Tamaulipas, Directora de Asuntos Notariales y notario número 154.

Los exámenes serán aplicados el 18 de septiembre en el C-3 de seguridad pública, fraccionamiento Adelitas.

Hablando de lo electoral, el Partido del Trabajo presentó impugnación al TRIELTAM porque no le dieron ni una diputación de representación proporcional, que porque ya tiene cuatro de mayoría que ganó en asociación con Morena y el Verde.

Suena lógico que la gente de Lupe Ramos Charre no tomó en cuenta la votación efectiva y, de puros puntos, aseguran que hay sobre representación.

Como nuestros magistraditos del TRIELTAM andan de la greña, la resolución válida deberá tomarse en la Sala Monterrey.