NUEVA DENUNCIA CONTRA EX TITULAR DE LA UIFE Y EX SECRETARIOS DE CABEZA DE VACA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Acusaciones contra Raúl Ramírez Castañeda, Miguel Villarreal Ongay y Lourdes Arteaga Reyna, por un contrato ilícito de más de $9 millones

Cd. Victoria, Tamaulipas. – La Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas a cargo de Raúl Hernández Chavarría presentó este martes, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en contra de Raúl Ramírez Castañeda, ex titular de la UIFE, así como de Juan Carlos Garza Lamarka, representante legal de Garza Ruiz Contadores S.C., Miguel Ángel Villarreal Ongay, ex secretario de Administración y María de Lourdes Arteaga Reyna, ex secretaria de Finanzas.

Hernández Chavarría explicó que los probables delitos son: Abuso de Autoridad, Ejercicio Abusivo de Funciones, Tráfico de Influencias, Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades.

Agregó que los hechos que motivaron la denuncia derivan de un contrato de prestación de servicios por más de 9 millones de pesos, que Raúl Ramírez Castañeda, cuando era titular de la UIFE, gestionó ante la Secretaría de Administración en favor del Despacho Garza Ruiz Contadores S.C., domiciliado en el estado de Nuevo León.

El objeto del contrato era la Implementación del Proceso de Análisis en la UIFE, sin embargo, la Unidad ya contaba con ese sistema, el cual fue desarrollado por los programadores de la dependencia y por ello se presume que el contrato fue simulado o no cumplido.

Agregó que derivado de ello, Miguel Ángel Villarreal Ongay, entonces secretario de Administración del Gobierno del Estado, celebró contrato con Garza Ruiz Contadores S.C.

Se tiene conocimiento que Raúl Ramírez Castañeda es titular del despacho Ramírez Castañeda & Abogados S.C., radicado en Monterrey, Nuevo León, y que, a su vez, el despacho contratado Garza Ruiz Contadores S.C., le brindaba, en la fecha del contrato, servicios como proveedor al despacho del cual es titular el propio Ramírez Castañeda.

Raúl Hernández Chavarría indicó que, como dato relevante, se señala en la denuncia que Garza Ruiz Contadores S.C., no tiene como objeto social, la actividad de prestar el servicio de implementación de sistemas, ni cuenta con la capacidad técnica para ello.

Explicó que el Despacho Ramírez Castañeda & Abogados S.C. fue el principal cliente de Garza Ruiz Contadores S.C., en los años de 2016-2022 y en el año 2019 le facturó el 91% de sus ingresos, lo que le impedía a Ramírez Castañeda gestionar dicho contrato por la relación de negocios que existía entre ambos.

La denuncia señala que Raúl Ramírez Castañeda firmó el oficio número SF/TUIFE/245/2019 manifestando su conformidad con el “servicio prestado” sin haberse llevado a cabo y gestionó el pago del contrato de más de 9 millones de pesos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/