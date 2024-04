EL DEPORTE FOMENTA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS JUVENTUDES: OLGA SOSA RUÍZ

Reynosa. – Las juventudes de Tamaulipas tendrán más apoyo para el deporte, esto como parte de la política de atención de causas que ayuda al desarrollo de una vida sana, mencionó la candidata al Senado Olga Patricia Sosa Ruíz y su compañero de fórmula José Ramón Gómez Leal, quienes participaron de manera entusiasta en un evento deportivo con jóvenes de edad adolescente que practican el voleibol.

En este evento participaron y dieron la bienvenida, Fernando Walls Méndez, presidente de la Liga de Voleibol de Reynosa, así como Santos Gómez Benavides, vicepresidente de la liga; quienes agradecieron la presencia de la fórmula morenista, porque esto es un aliciente muy enorme para las y los adolescentes que ven en el deporte la vía para encausar su vitalidad.

En este encuentro con adolescentes que ejercen disciplinas deportivas y principalmente voleibol, la candidata de Morena al Senado y su compañero de fórmula JR Gómez Leal dieron un mensaje alentador a las y los jóvenes de edad estudiantil, que han enfocado sus energías en su desarrollo sano y propositivo.

“Me da mucho gusto verlos este día y quiero compartirles que al igual que ustedes soy aficionada al deporte, incluso me desempeñé como directora de deportes de la UAT en Tampico, lo que he combinado a lo largo de estos años con una trayectoria de trabajo y humanista porque siempre me ha gustado apoyar a las juventudes y decirles que el deporte es una de las actividades más nobles que nos toca fortalecer y apoyar que estos semilleros deportivos puedan mantener un debido seguimiento para llegar al alto rendimiento”.

Olga Sosa habló de la importancia de atender las causas en la niñez y en la adolescencia para generar una mejor perspectiva en la construcción del proyecto de vida que todas y todos realizan, con cimientos sólidos basados en actividades sanas como el deporte.

La candidata y JR Gómez Leal participaron también en dar los primeros tiros de arranque, como parte de esta dinámica de integración con las juventudes y se hizo la declaratoria formal del evento, donde cientos de adolescentes participan y construyen a diario un proyecto de vida sano.