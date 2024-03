APOYARÉ TODOS LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL PRESIDENTE AMLO: GEÑO

Tula. – El candidato del Partido Verde al Senado de la República, Eugenio “Geño” Hernández Flores, se comprometió, desde el “Pueblo Mágico de Tula”, en luchar y pugnar por los apoyos sociales que el gobierno otorga a la gente más necesitada.

“Mi compromiso con ustedes de trabajar de la mano de nuestro Gobernador, el Doctor Américo Villarreal Anaya y, muy de cerca de nuestra futura presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum, con ellos dos y con Pepe Braña vamos hacer equipo para apoyar a la gente más necesitada de todo México y en especial de Tamaulipas y en especial de esta región hermosa que siempre me ha apoyado en todos mis proyectos”.

Durante una reunión con la estructura del Partido Verde de Tula, “Geño”, reiteró que desde el Senado de la Republica apoyará e impulsará cada uno de los programas sociales, “que son tan importantes para abatir las desigualdades en nuestro país”.

Hernández Flores, agradeció a los tultecos, que desde el año 2000, cuando inició su carrera politica, “siempre estuvieron presentes, cuando vine aquí buscando ser diputado federal, ustedes me apoyaron desde entonces, luego, regresé para pedirle el apoyo y ser el Gobernador del estado y, todos me apoyaron, pero ahora, quiero pedirles que me apoyen, pero quiero decirles que quiero hacer un compromiso, el compromiso de que estando en el Senado de la República realmente voy a trabajar por todos ustedes.”

Por su parte, Gladis Marisela, representante de la sociedad civil, dijo que, “estamos de fiesta, hoy en Tula nos vestimos de verde, hoy en Tula estamos felices porque el verde también es la Cuarta T”.

Reconoció que la fórmula “Verde”, integrada por Eugenio Hernández Flores, Maki Ortiz y Claudia Sheinbaum, es la mejor alternativa, por eso que no les quede duda, expresó, este 2 de junio triunfará el proyecto verde, el proyecto de la transformación, porque el verde es también 4 T.

“En Tula el partido Verde está más fuerte, el partido Verde está más consolidado, nos une el compromiso en Tula, el partido verde no inspira, en Tula el partido Verde nos motiva, en Tula el partido Verde nos alienta…¡claro que se puede! ¡El Verde es el futuro!”

En representación de las mujeres, habló Reyna Isabel Guerrero, quien se comprometió con “Geño” de trabajar y respaldar el proyecto, “estamos con usted, valoramos la importancia de la participación femenina en la política y en la toma de decisiones, estoy segura que el Ingeniero Eugenio Hernández Flores, será nuestro próximo Senado, porque los tultecos y tamaulipecos lo llevaremos al triunfo.”