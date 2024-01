ASAMBLEA DE LA UAT APRUEBA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2024

El rector de la UAT Dámaso Anaya Alvarado acompañó al gobernador Américo Villarreal Anaya y a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya en la ceremonia de entrega de equipo tecnológico y nombramientos de basificación a personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

La Asamblea Universitaria aprobó el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos para el año 2024 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentado por el rector Dámaso Anaya Alvarado ante ese máximo órgano de gobierno de la casa de estudios.

La sesión extraordinaria, presidida por el rector de la UAT a través de Microsoft Teams el 19 de enero, desde el Centro Universitario Sur (Campus Tampico), contó con la participación virtual de directores y representantes asambleístas de las veintiséis dependencias académicas de la Universidad.

Conforme a la fracción VII del artículo 22 del Estatuto Orgánico, la Asamblea aprobó el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos 2024, cuyos rubros fueron detallados por el rector Dámaso Anaya, y que, con anterioridad, fue analizado y aprobado por el Patronato Universitario.

Además de la aprobación del presupuesto, se respaldaron los estados financieros de la UAT y las modificaciones correspondientes al cierre del ejercicio 2023, presentadas por el rector durante la sesión.

La Asamblea procedió también a la elección de la comisión especial encargada del proceso de designación del titular del Órgano Interno de Control, conforme al artículo 76 del Estatuto. Dicha comisión fue integrada por cinco especialistas contables y económicos de la casa de estudios: Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, C. P. Luis Navarro Roso, C. P. Juan Manuel Rodríguez Cavazos, C. P. Claudia Gómez Castillo y Dr. Guadalupe Agustín González García.

En un llamado a la comunidad docente y laboral de la UAT, el rector instó a continuar trabajando por el mejoramiento de la educación y la transformación institucional, y destacó la participación de la Asamblea como evidencia del compromiso conjunto hacia el desarrollo y fortalecimiento de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

