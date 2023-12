AUTENTICOS MORENISTAS SE UNIFICAN PARA DEFENDER LA VOLUNTAD DEL PUEBLO Y EL PROYECTO DE NACION QUE PERFILA LA 4T, CIERRAN FILAS PARA EVITAR INFILTRADOS E IMPOSICIONES QUE NO SEAN AFINES A LOS PRINCIPOS DE NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR

A días del cierre del registro de solicitantes para ocupar la representación morenista en: alcaldías, diputaciones locales y federales y a 49 días de definir los 4 finalistas de las dos primeras para incluirles en la encuesta definitiva de selección, fundadores se unen para defender su partido y la voluntad del pueblo.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. – En reunión regional de fundadores de MORENA en la que asistieron aspirantes a los cargos de alcaldes, diputaciones local y federal se pronunciaron por la construcción de un bloque de defensa contra la infiltración e imposición de personajes que no se ajusten a los principios morenistas y la voluntad del cambio que demanda el pueblo.

De esa manera definieron la postura de los fundadores quienes se definieron como gente con espíritu de lucha y honesta y unidos “aquí caben los fundadores de este movimiento trasformador que nunca termina en la búsqueda del bien común para todos” mencionaron.

Al concluir esta primera reunión de fundadores de MORENA con la bandera de defensa de sus derechos de participación en los procesos de selección interna Jorge Salomón González comento a la PRENSA que han iniciado esta lucha porque el pueblo ha pedido se unifiquen los fundadores que ya tengan solicitud de registro de candidaturas para la presidencia municipal y diputación local y federal para defender al partido y el proyecto de nación.

“El motivo de esta reunión que acaba de concluir fue consolidar la unidad de los fundadores de MORENA, los que iniciamos este proyecto desde sus orígenes, aquí estamos en la lucha, porque el 2024 le debe corresponder a los verdaderos fundadores de MORENA, el pueblo está solicitando que participen unidos los fundadores y les estamos comunicando a todo el pueblo que estamos unidos y que tenemos registros para la presidencia municipal, para la diputación local y para la diputación federal”, comentó Jorge Salomón.

“Estamos reunidos porque el pueblo lo pide a gritos, salgan no se dejen y los fundadores estamos dando la cara, somos un partido político que se llama MOERNA, invitamos a que su unan con nosotros, les digo a los morenistas fundadores de todos los municipios, la gente quiere ver unidos a los morenistas y solo unidos podemos lograr lo que la ciudadanía quiere” remarcó Benjamín López

“MORENA es un partido incluyente, la convocatoria permite el registro de aspirantes de otros partidos, nosotros solo iniciamos esta lucha, decimos al pueblo que nosotros enarbolamos los verdaderos principios no mentir, no robar no traicionar, el Mante los sabe, el pueblo esta politizado, estamos llamando al pueblo que no nos deje solos, tenemos la autoridad moral para hace lo propio, aglutinando y organizando al pueblo para que nos de la confianza” resaltó Julio Hernández

Destacaron entre los aspirantes registrados ante la Comisión Nacional de elecciones de MORENA y fundadores morenistas: Benjamín López Hernández y Jorge Salomón González para la presidencia municipal de Mante; Omar Salomón Vargas, a la diputación del VI Distrito; Martha Irma Alonso Gómez y Julio Hernández, por la diputación local del XVII Distrito; así como otros aspirantes de Abasolo, Casas, Llera y de Xicoténcatl, entre otros.