MARIELA LÓPEZ PARA LA PRESIDENCIA DE XICOTÉNCATL Y VICENTE VERASTEGUI PARA LA DIPUTACION LOCAL DEL XVI DISTRITO LA VIABLE FORMULA   DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Los dos: ex alcaldes de Xicoténcatl y actualmente legisladores federales marcan experiencia y camino recorrido, incluso, el aspirante, en el XVI Distrito.

ALFREDO GARCIA BECERRA

XICOTENCATL, TAM. – La efervescencia política crece en la entidad y la caballada panista muestra su musculo en este municipio y en el distrito local del XVI Distrito al ventilarse, respectivamente como posibles candidatos a Mariela López Sosa y a Vicente Verastegui Ostos.

Con la experiencia de haber sido la Secretaria general del ayuntamiento, presidenta del DIF y alcaldesa de Xicoténcatl, titular de la dirección estatal del Registro Civil, Secretaria general del CDE del PAN y actualmente diputada federal Mariela López representa la carta fuerte del panismo en el municipio.

En su reciente segundo informe legislativo realizado en el ejido Emiliano Zapata Mariela dio luz a sus aspiraciones políticas al comentar en el cierre de su comparecencia “Soy orgullosamente xicotenquense aquí nací, aquí vivo y aquí me quedare. y que sepan todos: desde Servando Canales hasta Alianza Agraria, de Vicente Guerrero hasta Castaño, que estoy lista”.

En medio de los aplausos continuo “estoy lista para entrarle donde decidan ponerme y decidido a no rajarme, seguiré trabajando por quienes más lo necesitan, de la mano con mi pueblo para el pueblo y con el compromiso bien firme, de hacerlo juntos y lograr un mejor lugar para vivir. Si se puede, me conocen, saben de mi trabajo y hoy nos vamos juntos, Xóchitl se escribe con X y Xico también”

En medio de aplausos y el coreo generalizado de los asistentes de “presidenta, presidenta, presidenta, dijo,

“si ellos lo quieren, mi pueblo, aquí estoy puesta, gracias por su presencia, gracias por su apoyo, me hacen sentir doblemente comprometida, Marcos (Wong presidente del CDM del PAN, presente) no me rajo, gracias, muchas gracias de corazón gracias” concluyó.

Vicente Verastegui Ostos, actual diputado federal por este VI Distrito ya ha sido dos veces alcalde de este municipio: del 2005 al 2007 y del 2016 al 2018 y diputado local por este distrito en la LX legislatura del estado del 2008 al 2010 y a pesar de que se le menciona con posibilidades de reelegirse por el VI distrito recientemente manifestó su interés de estar cerca de su territorio.

Fue justo al fin del segundo informe legislativo de Mariela López cunado externo en entrevista su destino político “No sé todavía, a lo mejor voy a buscar por Tamaulipas, para estar más cerca de los xicotenquenses ya veremos qué pasa, si dan los números también le vamos poner el grano de arena” y de Mariela dijo “es una mujer trabajadora que conoce Xico y sus problemas, tiene experiencia, ya fue alcaldesa, no se van a equivocar, ella le hecha ganas y vamos a estar detrás de ella , somos un equipo trabajamos juntos todos y así vamos a sacar a Xico adelante” concluyó.