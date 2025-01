CONCURSO REGIONAL DE ESCOLTAS HONRA TRAYECTORIA DOCENTE Y DEFINE REPRESENTANTES ESTATALES

• El evento, que rinde homenaje al Prof. Cosme Arturo Cruz Olvera, reunió a diversas escuelas de la región y destacó el talento y esfuerzo de alumnos y docentes.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El día de ayer, la Supervisión de Educación Física No. 27, bajo la dirección de la Maestra Marychuy Lara Tijerina, llevó a cabo el Concurso Regional de Escoltas, un evento que celebró la dedicación y trayectoria del Prof. Cosme Arturo Cruz Olvera, quien ha sido un pilar en la educación física durante 34 años en esta Supervisión.

El concurso reunió a un destacado grupo de participantes de diversas instituciones educativas, incluyendo la escuela primaria Emilio Carranza de Congregación Quintero, perteneciente a la Supervisión de Educación Física No. 20, a cargo del Prof. Roberto Hernández Rangel; la escuela Cuauhtémoc del municipio de Ocampo, de la Supervisión No. 19, dirigida por el Prof. Gabriel Peña; y la escuela Alberto Villasana de El Limón, que forma parte de la Supervisión No. 27. También participaron Jardines de Niños como La Corregidora de Xicoténcatl y Cuitláhuac de Mante.

Este evento no solo sirvió como plataforma para que los estudiantes demostraran su destreza en el arte de formar escoltas, sino que también celebró la colaboración entre distintas instituciones educativas. Tras una jornada intensa y llena de entusiasmo, la escuela Alberto Villasana y el Jardín de Niños Cuitláhuac se clasificaron para la siguiente etapa estatal, lo que resalta el esfuerzo y talento de sus alumnos.

Se extienden las más sinceras felicitaciones a todos los alumnos participantes, así como a los docentes de educación física que contribuyeron en la preparación de los equipos, y un reconocimiento especial al Prof. Guillermo por su notable entrega y dedicación en la formación de los estudiantes. Este tipo de eventos fortalecen la cultura del deporte y la disciplina entre nuestros jóvenes, sentando las bases para un futuro prometedor.

¡Enhorabuena a todos los participantes y organizadores por un evento exitoso y memorable!