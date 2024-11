TODO LISTO PARA EL EVENTO “KNOCK OUT CONTRA LA VIOLENCIA”

*Con la presencia de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez

ALTAMIRA, TAM., 28 Noviembre 2024.- Todo se encuentra listo para que este viernes 29 de noviembre se desarrolle el evento “Knock Out Contra la Violencia”, una iniciativa que contará con la presencia especial de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

El evento, programado para las 5:30 p.m. en el campo de béisbol de la Unidad Deportiva de Altamira, tiene como principal objetivo apoyar la creación de la primera Casa Hogar en el municipio, que brindará protección a niñas y niños en situación prioritaria.

Como parte de las actividades previas, se llevó a cabo la Ceremonia de Pesaje en el auditorio Reynaldo Castillo Portes, donde se presentaron los pugilistas que protagonizarán emocionantes combates en las siguientes categorías:

Supermosca: Noé Álvarez “El Tornadito” vs. David Solano “Solano”. Crucero: Zidane Cedillo “Magic” vs. Alejandro López “El Bola”. Pesado: Christian Ortiz “Bóxer” vs. Roberto Rico “El Ruso”. Super Ligero: Juan Romero “El Gallo” vs. Erick Marines “El Capitán”. Super Gallo: Mario Rodríguez “La Calilla” vs. Ricardo Jacinto “El Flaco”.

Asimismo en Peso pactado (75 kg): Ismael Gaspar “El Chango” vs. Jonathan González “El Huasteco”, y en Peso Completo: Édgar de la Cruz “De la Cruz” vs. Joel Cedillo “Cedillo”.

El evento también contó con la participación de Rosa Elena Martínez Luque, presidenta del Voluntariado Juvenil Altamira, junto a los organizadores que impulsan esta causa.

“Knock Out Contra la Violencia” promete ser una velada deportiva inolvidable, uniendo a la comunidad en torno al deporte y la solidaridad.