MORENA SIGUE Y SEGUIRÁ SIENDO EL PARTIDO DEL PUEBLO POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO: ROMULO PEREZ SANCHEZ

Refrendan morenistas del estado su unidad y fortaleza con la cuarta transformación en la celebración del X aniversario de MORENA

ALFREDO GARCIA BECERRA

El Poliforum “Rodolfo Torre Cantú” de la capital del estado se convirtió en el epicentro ´político estatal al congregar la estructura del comité y consejo estatal de MORENA, alcaldes, diputados locales y federales, senadores, regidores, síndicos, militantes, simpatizantes y liderazgos del estado para celebrar con su asamblea informativa el X aniversario de haber sido aceptado este movimiento como partido.

La llegada con batucada porras y vivas de los representativos morenistas del estado dieron vida al recinto y prendieron el ánimo un variado elenco artístico de música regional como preámbulo a la descripción de la historia del partido que con elocuencia hizo la oradora Sofia Reyes de Torres el cual fue reforzado por él.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal Marcos Suviri Rivera que resaltó la base que les sostiene del humanismo mexicano y la interpretación que le ha dado el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Destaco dentro de los logros alcanzados en estos diez años, el haber ganado dos veces la presidencia de la república, reafirmando además el pasado 2 de junio el triunfo electoral en 6 gubernaturas, la mayoría calificada en el congreso y en el senado de la república, así como en la mayoría de los congresos locales.

Por su parte el presidente del Consejo Estatal de Morena Rómulo Pérez Sánchez destacó que con MORENA nació de la esperanza y la convicción de que México puede ser un país más justo más libre y más democrático y reafirmó que está sostenido por la voluntad del pueblo y por qué dijo, “el cambio verdadero no es un ideal ajeno, sino una realidad que juntos estamos construyendo día con día”.

Resaltó Rómulo Pérez que la fortaleza de sus principios no mentir no robar y no traicionar al pueblo han sido los pilares que les han permitido avanzar hacia la transformación

Remarcó que bajo el liderazgo del mejor presidente que ha tendió el país, Andrés Manuel López Obrador, inició la cuarta transformación un proceso que se ha esforzado por tocar todos los rincones de nuestra sociedad devolviendo al pueblo lo que por tanto tiempo se le había negado la esperanza y la justicia

Precisó que con la doctora Claudia Sheinbaum se da un paso más hacia un futuro de justicia igualdad y prosperidad, dijo que ella ha demostrado que con hechos y con el corazón el cambio verdadero sigue en marcha “no sólo ha sido una incansable luchadora social sino también la defensora del medio ambiente, una científica comprometida y sobre todo una servidora pública de principios, con su liderazgo seguiremos avanzando para consolidar los logros alcanzados y abrir nuevas oportunidades para México”.

En este contexto Rómulo Pérez dijo Tamaulipas que ha sido ejemplo de transformación y lucha durante años gobiernos corruptos qué se olvidaron de la gente y gobernaron para unos cuantos no se querían ir pero ya se fueron sin embargo Tamaulipas despertó y lo hizo con la esperanza de un cambio real gracias al apoyo de miles de tamaulipecos y tamaulipecas comprometidos con el cambio hemos comenzado a escribir una nueva historia una en el que el poder sirve al pueblo y no al revés.

“Hoy bajo el gobierno humanista del doctor Américo Villarreal Anaya, que ha demostrado su compromiso con la transparencia y la justicia social, Tamaulipas avanza de la mano de un liderazgo honesto y cercano a la gente comprometido con sus necesidades”, remarcó.

Finalmente Rómulo Pérez dijo “hoy más que nunca debemos mantenernos firmes en nuestros principios recordando siempre que morena sigue y seguirá siendo el partido del pueblo por el pueblo y para el pueblo así que celebremos nuestro pasado pero sobre todo abracemos el futuro que este encuentro nos sirva como recordatorio de todo lo que hemos logrado pero también como un impulso para lo que está por venir sigamos construyendo sigamos luchando sigamos avanzando el México el Tamaulipas que soñamos está al alcance de nuestras manos y juntos lo haremos realidad viva morena viva morena viva Tamaulipas y que siga la transformación”

Entre los invitados de honor anotamos a los alcaldes de: Aldama, María Noemí Sosa Villarreal; Altamira, Armando Martínez Manríquez; González, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, Mante, Patty Chío de la Garza, Madero, Erasmo González Robledo;; San Fernando Verónica Aguirre entre otros así como la diputada federal Blanca Narro Panameño, y los diputados locales: por el XVII Distrito, Alberto Moctezuma Castillo; Altamira Cynthia Elisabeth Jaime Castillo, distrito 18, Marcelo Abundiz Ramírez; Reynosa, Armando Javier Zertuche Zuani; Matamoros; José Alberto Granados Fávila entre otros