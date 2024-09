GÓMEZ FARÍAS CELEBRARÁ EL 155 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN CON DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REFLEJAN LA RICA CULTURA Y TRADICIÓN DE LA COMUNIDAD

Este aniversario no es solo una fiesta, es un reflejo del espíritu de Gómez Farías, una invitación abierta a celebrar la identidad y la historia compartida.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La celebración del 155 aniversario de la fundación de Gómez Farías es un evento que promete ser memorable, con una agenda llena de actividades culturales y recreativas para todas las edades. La invitación del alcalde Frank de León para el 29 de septiembre es una cordial bienvenida para que todos se unan en esta fiesta de comunidad y hermandad. ¡Viva Gómez Farías en su 155 aniversario!

La jornada comenzará con una parada cívica a las 8:00 a.m., seguida de una ofrenda a Valentín Gómez Farías, figura histórica que da nombre al municipio, a las 8:45 a.m. Posteriormente, se ofrecerá un desayuno para los asistentes a las 9:00 a.m., proporcionando un momento de convivencia y preparación para las actividades del día. A las 10:00 a.m., se llevará a cabo un juego de cachibol, deporte que combina elementos del voleibol y que es accesible para un amplio rango de edades.

La carrera de bicicletas, que comenzará a las 10:30 a.m., promete ser un evento emocionante y lleno de energía. A las 11:00 a.m., los juegos tradicionales ofrecerán una oportunidad para recordar y disfrutar de las actividades lúdicas que forman parte del patrimonio cultural.

El cuadrangular de fútbol infantil, que inicia a las 11:30 a.m., permitirá a los jóvenes talentos demostrar sus habilidades deportivas. El palo encebado, programado para las 12:30 p.m., es una tradición que desafía la destreza y el equilibrio de los participantes en un ambiente festivo.

La comida para el pueblo, acompañada de música típica a la 1:00 p.m., será un momento de deleite gastronómico y cultural.

Finalmente, la tradicional callejoneada a las 7:00 p.m. y el gran baile popular a las 8:30 p.m. cerrarán el día con celebraciones que reflejan la alegría y el espíritu comunitario de Gómez Farías. Este aniversario no es solo una conmemoración, sino una expresión viva de la identidad y la historia local, invitando a residentes y visitantes a unirse en la celebración.