EL MANTE SE ENDULZARÁ DE VERDE: “GEÑO”

Ciudad Mante. – A una semana de iniciar su campaña proselitista, el candidato a Senador por el Partido Verde, Eugenio “Geño” Hernández Flores, visitó la urbe cañera, donde reconoció lo dulce, cálida y trabajadora que es su gente, siempre echada pá delante.

La actividad proselitista de “Geño” inició poco antes de la media mañana, cuando visitó y recorrido la zona comercial de El Mante, sobre las avenidas Juárez y Guerrero, ahí, los locatarios, se aglomeraban para saludar de mano y tomarse la foto del recuerdo con uno de los ex gobernadores más queridos y respetados de Tamaulipas.

El abanderado del Verde dijo estar convencido que el próximo 2 de junio, el partido que hoy lo abandera al Senado de la República, tendrá un votación copiosa y comenzará una nueva historia en el estado, “sé lo mucho que me quieren y mi compromiso con ustedes, al igual que el resto de Tamaulipas, es continuar el trabajo que comenzamos hace casi dos décadas, cuando tuve la honrosa representación de dirigir la administración estatal, tenemos un compromiso este 2 de junio y sé que no me dejarán solo”, expresó Hernández Flores a un grupo de personas que se encontraban haciendo sus actividades cotidianas en la zona comercial de El Mante.

Al llegar a la plaza principal, el candidato al Senado saludó y convivió unos minutos con las personas que se encontraban en sus actividades comerciales o, simplemente se acercaban a saludarlo y recordar lo mucho que los apoyó cuando fue gobernador de Tamaulipas.

“Vengo a escucharlos, a recordar los buenos momentos que tuvimos cuando en múltiples ocasiones los visite, hoy, vengo como candidato del Partido Verde y mi deseo el representarlos en la Cámara Alta, juntos construiremos una fortaleza verde en la región cañera, donde la gente es trabajadora y comprometida a trabajar por esta gran tierra, dulce y cálida”.

Después de saludar a los automovilistas que circulaban por la zona, Hernández Flores hizo una parada obligatoria en el tradicional Cafetería Mante, donde saludó a su propietario y comensales que se encontraban en ese momento degustando desde un rico café con bísquet, hasta los ricos bocoles o enchiladas huastecas.

En una de las paredes de esta tradicional cafetería, el candidato vio una fotografía de su fundación, donde se encontraba su papá, Eugenio Hernández Balboa junto con Juan Pablo González, esa foto vale oro, dijo “Geño”, al tiempo de que reconoció que ambos hombres, trabajadores y comprometidos con las causas sociales, siempre tuvieron la visión de que El Mante es una ciudad pujante, con muchas riquezas, pero sobre todo, con la gente más dulce de Tamaulipas.

“Soy un tamaulipeco entregado y de tiempo completo que servirá a nuestro estado y de la mano del Gobernador lograremos construir un mejor futuro para nuestra gente”, describió “Geño”, al momento de despedirse del establecimiento y donde no desaprovecho la oportunidad para saludar a cada uno de los presentes y tomarse la tradicional foto.

A las mujeres, que saludó durante su recorrido, “el gober precioso” como algunas le llaman de cariño, les reconoció su fortaleza, valentía y entrega, porque inspiran con su capacidad para transformar un mejor Mante y un mejor Tamaulipas.

