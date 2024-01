ANUNCIA AMÉRICO AUMENTO DEL 20% A BURÓCRATAS

-Justicia social, incremento a salarios y prestaciones de los servidores públicos tamaulipecos, expresa gobernador

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas recibirán un incremento gradual en el salario de hasta un 20 por ciento y, por indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, estos beneficios se extenderán a los trabajadores extraordinarios y de confianza, además de que se autorizó un incremento en los diversos bonos que reciben, incluyendo 5,050 pesos por concepto de canasta básica.

“Yo me sumo a este gran reconocimiento de los incrementos salariales que se dan a la base trabajadora como un principio de justicia social”, expresó el gobernador Américo Villarreal al encabezar la ceremonia del Premio Estatal de Antigüedad en el Servicio Público en la que entregó de manera simbólica 19 premios de un total de 1,308 entregados a servidores públicos, con una antigüedad de 20 y hasta 55 años de trabajo en el Gobierno del Estado.

De manera especial, el gobernador entregó un reconocimiento por 55 años de servicio a Gregorio González Rodríguez, de la Oficina del Ejecutivo y a Emilio Rodríguez Montantes, del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como el reconocimiento por 50 años a Francisca Monreal García y a Benito González Delgado, ambos de la Secretaría de Finanzas.

En la ceremonia celebrada en el Polyforum de esta capital y acompañado por la secretaria general del SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez y los titulares de los Poderes Legislativo, la diputada Úrsula Salazar Mojica, y Judicial, magistrado David Cerda Zúñiga, el gobernador reiteró que todas las políticas públicas emanadas de su administración siempre estarán centradas en buscar el beneficio a las personas, al desarrollo y al bienestar social.

“Para que podamos crear juntos una sociedad que viva en paz, trabajando, y con una expectativa, con una esperanza de prosperidad y de bienestar hacia nuestras familias”, dijo.

“Y guiándonos siempre por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; que son valores que nosotros debemos de fortalecer y que son la verdad, la justicia y la honestidad”, expresó.

Correspondió a la dirigente del SUTSPET, Blanca Valles, dar a conocer la respuesta del Gobierno del Estado al pliego petitorio presentado por el sindicato y anunció que además del aumento al salario, también se logró el reconocimiento a los años laborados con el nivel más alto en el grupo que le corresponda a las mujeres con más de 20 años de servicio y a los varones con más de 25. “Este logro también impacta en el salario”, afirmó.

Agregó que el bono de transporte, este año aumenta a 1,500 pesos; el nuevo tabulador de los quinquenios también cambió: por un quinquenio, hoy recibirán 1,700 pesos; por dos quinquenios, 2,000 pesos; tres quinquenios 2, 500 pesos; cuatro quinquenios a 2,550 pesos; cinco quinquenios a 2,850 pesos; y seis quinquenios a 2,950 pesos.

El bono de canasta básica se incrementó a 5,050 pesos de manera mensual, mientras que los bonos anuales también fueron incrementados: la gratificación por aniversario del sindicato se aumentó a 2,500 pesos; el Bono del Día del Niño para los hijos menores de 12 años se autorizó un incremento a 2,750 pesos, mientras que el Bono del Día de la Madre se aumenta a 4,800 pesos, igual en el Bono del Día del Padre a 4,800 pesos y el bono de vacaciones también a 4,800 pesos.

“Gracias por su respaldo, mil gracias por invertir en los trabajadores, gracias por su visión de tener claro que el desarrollo del estado debe de ir de la mano del bienestar de las familias de nuestros compañeros y del bienestar de las familias tamaulipecas”, expresó Blanca Valles.

Por su parte, el secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, expresó que a consecuencia de los incrementos autorizados por el gobernador Américo Villarreal se ha logrado un incremento en los rangos más bajos acumulado en los 15 meses de esta administración de hasta un 118% y se presta especial atención a las necesidades y peticiones de los servidores públicos.

Asimismo, se busca una constante mejora de sus condiciones laborales, en sintonía con la filosofía del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una orientación prioritaria a los que tienen ingresos más bajos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/