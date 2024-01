EL PERIODISMO VERAZ Y CRÍTICO, NECESARIO PARA UN MEJOR GOBIERNO: AMÉRICO

-Celebra gobernador a las y los periodistas tamaulipecos

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, el gobernador Américo Villarreal Anaya exhortó a ejercer un periodismo veraz y crítico que contribuya para que el Gobierno del Estado pueda tomar mejores decisiones y orientar de mejor forma el uso de sus recursos.

“Avalamos mucho su trabajo profesional, en el sentido de un periodismo veraz, en un periodismo que sea informativo veraz o un periodismo de investigación veraz o un periodismo crítico, con una opinión editorial de las circunstancias que están pasando sobre hechos de una realidad conocida por todos”, afirmó.

“Todos los días estamos atentos de sus opiniones, de sus editoriales, de sus redes sociales y llevamos un termómetro porque sentimos que a partir de ustedes podemos seguir levantando también el pulso del sentir social y que son una orientación también del gobierno para una mejor toma de decisiones”, agregó.

En su mensaje durante la comida ofrecida en el Casino Victorense de esta capital, el mandatario tamaulipeco hizo una amplia exposición de los proyectos estratégicos emprendidos durante 14 meses por el Gobierno del Estado en apego a los principios de verdad, justicia y honestidad que contribuyen a buscar el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

“Y ustedes son importantísimos en todo eso, en estas circunstancias que podemos nosotros compartir en este momento con ustedes, decir que debemos de transmitir esa emoción que tenemos por el gusto de ser tamaulipecos, de pertenecer a esta gran porción de nuestra patria y que tenemos un futuro promisorio y nos sentimos orgullosos de ser de esta tierra, con toda la potencialidad que tiene, y que en conjunto trabajemos en ese sentido con valores y con las oportunidades económicas que da nuestra entidad para quitarnos estigmas que a veces nos hieren y nos detienen en el camino de este progreso”, mencionó.

Por su parte, el coordinador general de Comunicación Social, Francisco Cuéllar Cardona agradeció la presencia de comunicadores de todo el estado y reconoció el trabajo que realizan todos los días para mantener informada a la sociedad tamaulipeca y a la vez reiteró que en el gobierno honesto y humanista que preside Américo Villarreal Anaya se ejerce de manera plena la libertad de expresión.

“Tamaulipas está en una nueva etapa, transformadora y en el terreno comunicacional, Tamaulipas vive una etapa de transparencia, de rendición de cuentas, una etapa en donde ustedes los compañeros de los medios de comunicación tienen la plena libertad de ejercer la tarea de informar”, expresó.

EN TAMAULIPAS YA NO SE PERSIGUE: FRANCISCO CUÉLLAR

“No se persigue, en Tamaulipas ya no se persigue, ya no hay censura, ya no se amenaza, se ejerce la libertad de expresión a plenitud y esta es la nueva etapa que vive Tamaulipas, gracias a un estado que está cambiando y porque tiene un gobierno humanista, comprometido con las libertades”, afirmó.

El gobernador también estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González y el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Ricardo Guerrero Morales.

Cuarto Poder de Tamaulipas/