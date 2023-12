REFRENDA TAMAULIPAS COMPROMISO DE INFORMAR CON VERACIDAD Y TRANSPARENCIA

-El anterior modelo de seguridad, que era insostenible, inmoral y corrupto, dejó al Estado con la mayor “cifra negra”

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La confianza de la ciudadanía se construye a partir de la veracidad y transparencia en el manejo de la información y el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, es lograr la seguridad de todos y cada uno de las y los ciudadanos tamaulipecos, afirmó el vocero de Seguridad, Jorge Cuéllar Montoya.

En su conferencia de prensa semanal, en Palacio de Gobierno, el vocero de Seguridad del Estado agregó que lamentablemente aún persisten medios de comunicación locales que pretenden desinformar, ya que usan como fuente la opinión de personas que representan el pasado oscuro reciente y no se apoyan en datos duros de instituciones serias o reconocidas.

“Tamaulipas ha cambiado, tenemos un parteaguas y tenemos resultados y no son de opinión, son de datos duros que están ahí, que se pueden consultar de fuentes serias. Son datos de fuentes reconocidas y prestigiadas, como es el INEGI”, dijo.

El anterior modelo de seguridad que era insostenible, inmoral y corrupto convirtió a Tamaulipas en el estado con mayor cifra negra, “el deshonroso primer lugar en cifra negra”.

“No dicen tampoco que en otro estudio, también de México Evalúa, se colocó a Tamaulipas como el estado que manipulaba más la información. Son estudios muy serios que ponían a Tamaulipas muy mal”, apuntó, al referirse a la evaluación que correspondió al periodo 2015 – 2019 y que se dio a conocer en el 2020.

“Esas fuentes de estos medios no lo dicen, por eso me permito comentarlo con ustedes que son los medios de comunicación, para informar responsablemente, como lo hacen los medios serios y no esos medios que evidentemente es desinformación”, agregó.

CIUDADANÍA INVITADA A DENUNCIAR A QUIEN PIDA “MOCHES”

Por otra parte, Cuéllar Montoya aseguró que los malos servidores públicos que cometan actos de corrupción en la atención a los miles de paisanos que cruzan por nuestro estado en la temporada de fin de año serán sancionados y llamó a la ciudadanía a denunciar a quien pida “moches”.

“Los malos servidores que hay que aceptar, que sí los hay, son casos por fortuna los menores, existen pero queremos saber quienes son para sancionarlos, no vamos a permitir ese tipo de corrupción; el gobernador no lo va a permitir y nosotros tampoco, decirle a la gente que nos apoyen, si dan un moche tomen una foto y denúncienlo”, expresó.

MÁS DENUNCIAS, SEÑAL DE QUE LAS Y LOS TAMAULIPECOS CONFÍAN MÁS EN SUS AUTORIDADES

Afirmó que, a la fecha, se ha incrementado el número de denuncias, lo que es un indicador que las y los tamaulipecos confían más en sus autoridades y permite evitar que haya impunidad y se tengan mejores resultados en el combate a la inseguridad.

“Es bien importante que la gente denuncie. El gobernador tiene la idea de acabar contra la impunidad, si ustedes nos dan evidencia de que alguien pidió moche yo les aseguro que esas personas van a ser sancionadas, si pueden denunciarlos, para nosotros es oro molido”, expresó.

El vocero de Seguridad dio a conocer los aseguramientos del mes de noviembre, periodo en el cual se detuvo a 57 personas, se aseguraron 46 armas de fuego; 118 vehículos, de los cuales 6 son blindados, además de 7,325 cargadores y cartuchos, 18 chalecos tácticos, 115 ponchallantas y 10,500 kilogramos de narcóticos, 126 dosis, 14 paquetes de mariguana y 517 dosis de cocaína.

