FRUCTIFICA LEGADO DE JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ A 4 AÑOS DE SU PARTIDA, APLAUDEN RESULTADOS DEL APODERADO COOPERATIVISTA

A 32 años de la quiebra fraudulenta del Ingenio Mante que afecto a cerca de 3 mil familias cooperativistas, la verdadera lucha, que iniciara el líder moral Joel de la Rosa González QEPD, con 48 socios y la respaldara 17 años después la asamblea de socios, está por cristalizar el primero de sus tres reclamos.

En la asamblea informativa quincenal los cooperativistas felicitaron al apoderado legal Jorge Joel de la Rosa Ramírez por las trascendentes reuniones y acuerdos alcanzados junto con el Buffet de abogados en la capital del país y las tres perspectivas de cierre.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – Con el ánimo fortalecido la verdadera lucha cooperativista “Joel de la Rosa González” dio ejemplo de madurez, al pasar por alto infundios e informaciones dolosas que con fines personales y ambiciosas que espurio propala a sus 30 seguidores, lo anterior trascendió en el marco de la asamblea quincenal informativa de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante en donde se reconoció el legado del guía moral de esta lucha a 4 años de su partida al terno oriente.

El presidente del Consejo de administración Fernando Ambriz García al reafirmar lo anterior expresó “mi güerito de la Rosa, que rápido pasa el tiempo, tu legado lo llevaremos adelante, aunque muchos se cuelguen de las medallas que solo tu y los 48 que iniciamos jamás te igualaremos, eres como la huella digital, único en tu esencia y aquí seguimos luchando, mi güerito, hasta terminar lo que iniciamos y poder realizar el sueño de todos los compañeros de tu grupo “Joel de la Rosa González”, siempre vivirás en nuestro recuerdo”

Luego de informar las actividades realizadas juntos con el Buffet de abogados en la capital del país y los escenarios que perfilan resultados inmediatos el apoderado Jorge Joel de la Rosa Ramírez aclaro una serie infundios y desinformaciones “Nosotros andamos solicitando la devolución de un dinero particular que es de ustedes, no migajas, no limosnas, no andamos pidiendo que nos incluyeran en el presupuesto del 2024, nosotros somos serios , hemos trabajando con transparencia y el equipo los sabe”

De la Rosa Ramírez al ratificar su compromiso con la lucha cooperativista dijo “lo acepte a Dios, él me puso en este camino, no somos más, no somos menos, soy Jorge Joel de la Rosa Ramírez que los aprecia y tengo la plena confianza que van a tener lo suyo, digan lo que digan y se va a cumplir, el único líder es Don Joel de la Rosa González y el compromiso que hice con él, con mi padre, es atender la causa que no pudo terminar por haber sido llamado a cuentas y aquí estamos serenos, tranquilos con la paz de Dios.

Con la transparencia y resultados de esta lucha, en donde se ejerce la verdadera democracia participativa, cerca de 10 intervenciones de miembros del consejo de administración y de vigilancia, de socios obreros y campesinos, sucesores y trabajadores, coincidieron en reconocer la tarea del apodero legal Jorge Joel de la Rosa Ramírez quien además de agradecerles su apoyo, también aclaro dudas, permeando al final los verdaderos valores de unidad, de compañerismo, de fe y de esperanza que les caracteriza y que son parte de su grandeza.