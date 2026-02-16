CONMEMORA FRANK DE LEÓN EL NATALICIO DE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS

El Gobierno Municipal rindió honores al “Padre del Liberalismo”, figura histórica que da nombre a esta localidad tamaulipeca.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – En un acto de profundo civismo e identidad local, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Frank de León llevó a cabo la ceremonia oficial para conmemorar el natalicio de Don Valentín Gómez Farías, ilustre personaje histórico reconocido como el “Padre del Liberalismo Mexicano”.

Durante el evento, se destacó la relevancia de la figura de Gómez Farías, cuyo legado de reforma y convicción liberal no solo marcó el rumbo de la nación, sino que otorga identidad y nombre al municipio. El alcalde resaltó la importancia de mantener vivas estas fechas para fortalecer el sentido de pertenencia entre los ciudadanos.

Al término del acto protocolario, el edil expresó su gratitud hacia las instituciones y ciudadanos que colaboraron en la organización de este homenaje:

“Agradezco a todos los que hicieron posible esta conmemoración. Es un honor honrar nuestras raíces. ¡Feliz y contento día a todos!”, manifestó el mandatario municipal.

Con este tipo de actividades, la administración actual reafirma su compromiso con la preservación de la historia y el fomento de los valores patrios en la región.