CELEBRA FRANK DE LEÓN DÍA DE LA CANDELARIA JUNTO A JÓVENES TALENTOS DE LOMA ALTA

El alcalde de Gómez Farías convivió con el grupo de danza de la Casa de la Cultura, reafirmando su compromiso con la preservación de las tradiciones locales.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – En un ambiente de fiesta y tradición, el alcalde Frank de León encabezó los festejos con motivo del Día de la Candelaria en la comunidad de Loma Alta. El mandatario municipal asistió como invitado de honor para compartir esta fecha emblemática con los integrantes del grupo de danza de la Casa de la Cultura.

Durante el encuentro, el edil destacó la importancia de mantener vivas las costumbres que dan identidad al municipio, reconociendo el esfuerzo de los jóvenes y maestros que dedican su tiempo a las artes folclóricas. La convivencia estuvo marcada por el entusiasmo de los bailarines, quienes realizaron una exhibición del talento que han desarrollado en los talleres municipales.

Al hacer uso de la palabra, Frank de León se mostró conmovido por el recibimiento y alentó a los presentes a continuar por el camino del arte y la cultura.

“Gracias por la invitación, ¡sigan echándole muchas ganas!”, expresó el alcalde, subrayando que su administración continuará brindando el respaldo necesario a estos espacios de formación para la juventud del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Gómez Farías busca fortalecer el tejido social a través del fomento a la cultura, asegurando que las nuevas generaciones porten con orgullo las raíces de su tierra.