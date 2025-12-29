ENTREGA DIF TAMAULIPAS MÁS DE 100 MIL DOTACIONES NAVIDEÑAS DE DESAYUNOS ESCOLARES

-Alumnas y alumnos de 2,575 escuelas de los 43 municipios se beneficiaron durante diciembre

González, Tamaulipas. – Durante el mes de diciembre, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó en todo el estado la entrega de la dotación navideña del Programa Desayunos Escolares “Una Navidad para Recordar”, mediante la cual se benefició a alumnas y alumnos de 2,575 escuelas de los 43 municipios de la entidad.

La dotación navideña está integrada por 17 insumos, entre los que destacan harina de maíz, arroz, aceite vegetal, lenteja, frijol, avena en hojuelas, atún en agua, leche descremada, chícharos y cacahuates, con los que se pueden preparar desayunos nutritivos en los hogares, equivalentes a los que reciben las y los estudiantes durante el ciclo escolar en sus planteles.

La distribución dio inicio en el municipio de González, donde se entregaron mil 285 dotaciones en 91 escuelas. En este marco, se reconoció el trabajo coordinado entre alumnado, personal docente y madres y padres de familia de los 43 municipios, quienes a través de los comités de desayunos escolares contribuyen a brindar atención alimentaria a quienes forman parte del padrón de beneficiarios del programa.

Con acciones como esta, los Mensajeros de Paz continúan fortaleciendo la educación y la formación de niñas y niños tamaulipecos, apoyando la permanencia escolar y promoviendo políticas públicas basadas en la solidaridad y la empatía, en favor de un mejor Tamaulipas para las nuevas generaciones.